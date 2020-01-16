Возросло число жертв ракетного обстрела сирийского Алеппо

Алеппо, 16 января. Число жертв ракетного обстрела террористами жилых кварталов Алеппо возросло до семи человек, еще 18 мирных жителей получили ранения, сообщили в центральной больнице города.

В больнице РИА Новости рассказали, что район Суккари подвергся ракетному обстрелу со стороны террористов. Больше всего ударов пришлось на территорию рынка. К этому моменту известно о семи погибших: четверо из них женщины, один ребенок.

В больницу доставили 18 пострадавших, трое из них сейчас находятся в тяжелом состоянии.

Ранее в четверг сообщалось, что боевики, связанные с «Рабочей партией Курдистана», подвергли ракетному обстрелу город Азаз на севере сирийской провинции Алеппо.

Позднее стало известно, что правительственные силы Сирии начали наносить удары по позициям террористов на западе провинции Алеппо и на севере Идлибской зоны деэскалации. В частности, поступают сведения об ударах по боевикам в районе населенных пунктов Кафр-Наха, Кафр аль-Асаль, Кафр-Даиль и Мансура. ВКС РФ также участвуют в антитеррористической операции. Российская авиация наносит удары по позициям боевиков в районе Айн-Джары и Кафр-Нахи.