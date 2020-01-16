Постпред РФ заявил в ОБСЕ о недопустимости героизации Бандеры

Вена, 16 января. Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил о недопустимости героизации на Украине главы Организации украинских националистов (запрещена в России) Степана Бандеры, известного своим сотрудничеством с фашистской Германией.

На заседании постоянного совета ОБСЕ Лукашевич напомнил о маршах в честь пособника гитлеровцев, которые недавно прошли в городах Украины.

По его словам, Бандера запятнал себя не только терактами, но и тем, что имел прямое отношение к запрещенной в России Украинской повстанческой армии (УПА1).

«Напомню, что члены УПА в составе дивизии СС «Галичина» и батальона «Нахтигаль» участвовали в карательных операциях против еврейского, польского, русского и украинского населения в годы Второй мировой войны», — отметил российский дипломат.

Лукашевич подчеркнул, что деятельность СС была признана преступной международным сообществом на Нюрнбергском процессе.

По его мнению, навязывание такого «героя», как Бандера, не консолидирует украинское общество, а наоборот ведет к его расколу.

«Озабоченность в связи с участием официальных властей в прославлении нацистского пособника Степана Бандеры в очередной раз выразили Россия, Израиль и Польша», — сказал Лукашевич.

Напомним, 1 января во Львове и Киеве прошли факельные шествия в честь годовщины со дня рождения Степана Бандеры. По некоторым данным, в маршах приняли участие от 1,5 до 2 тысяч человек, сообщала «Газета.ру».

1 Организация запрещена на территории РФ.