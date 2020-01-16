США не собираются покидать Ирак

Вашингтон, 16 января. Вашингтон не намерен отказываться от военного присутствия в Ираке, США пытаются договориться с Багдадом о нахождении в стране американских войск. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны США Джонатан Хоффман.

По его словам, сейчас Вашингтон не планирует выводить войска из Ирака и ведет «консультации с иракской принимающей стороной».

«Мы по-прежнему хотим быть другом и партнером суверенного и процветающего Ирака», — заявил Хоффман.

Представитель Пентагона также добавил, что сейчас цель США в том, чтобы американские войска сохранили присутствие в регионе.

Хоффман сообщил, что американские военные узнали об ударах Ирана по объектам США в Ираке не от третьей стороны.

«У нас есть система раннего обнаружения, которая оказалась достаточно эффективной», — сказал Хоффман, отметив, что именно благодаря этому, США не понесли потерь.

В ответ на вопрос журналистов он не смог пояснить, ведут ли сейчас США подготовку военных Ирака, но сообщил, что антитеррористические операции были приостановлены из-за атак Ирана.

Напомним, ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани, совершенного ВВС США на территории Ирака. Тегеран нанес удары по американским военным объектам в этой стране.

На фоне агрессивной политики Вашингтона в странах региона все чаще можно услышать призывы «янки, гоу хоум». США фактически оккупировали целые территории на Ближнем Востоке, игнорируя в частности требования парламента Ирака покинуть регион. Эксперты уверены, что только серьезный кровопролитный конфликт может заставить Вашингтон свернуть военное присутствие.