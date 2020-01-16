Грызлов заявил, что Киев продолжает тормозить политический диалог по Донбассу

Киев, 16 января. Украина продолжает тормозить реализацию политических положений, достигнутых минскими договоренностями, а также на саммите «нормандской четверки». Об этом заявил полпред РФ Борис Грызлов на переговорах контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе.

По его мнению, Киев должен начать диалог по урегулированию конфликта, поскольку без этого невозможно эффективное решение вопросов безопасности. При этом важнейшей частью налаживания отношений называется закрепление в законе Украины особого статуса Донецкой Народной Республики.

«Согласно минским договоренностям, важнейшей и неотъемлемой частью политического урегулирования является согласование в контактной группе и законодательное закрепление в правовом поле Украины особого статуса Донбасса на постоянной основе», – цитирует Грызлова ТАСС.

При этом Киев продолжает делать противоречивые заявления, пытаясь пересмотреть четкий алгоритм, достигнутый минскими договоренностями.

Участники встречи контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе встретились впервые в этом году. На повестке дня стоял вопрос о трех новых участках разведения сил и средств. При этом участники группы отметили, что с начала года интенсивность нарушения огня в ДНР существенно снизилась, однако договоренности по прекращению огня до конца не выполняются. Почти ежедневно фиксируются обстрелы, совершаемые вооруженными силами Украины.

Напомним, ранее полномочный представитель ДНР, министр иностранных дел республики Наталья Никонорова раскритиковала поправки в конституцию Украины, которые были предложены президентом Владимиром Зеленским. Она считает, что они могут заблокировать саму возможность предоставления ДНР особого статуса.