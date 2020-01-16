Меркель назвала хорошим известием готовность Хафтара соблюдать перемирие в Ливии

Берлин, 16 января. Канцлер Германии Ангела Меркель назвала хорошим известием готовность командующего Ливийской национальной армии Халифы Хафтара соблюдать режим прекращения огня в Ливии.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас провел встречу с Хафтаром, по итогам которой заявил, что Ливийская национальная армия готова соблюдать перемирие в Ливии. Кроме того, Хафтар заявил, что примет участие в конференции по Ливии, которая состоится 19 января в Берлине.

«Наш министр иностранных дел сегодня встретился с генералом Хафтаром и, я думаю, это хорошая новость, что он готов и дальше придерживаться перемирия», — заявила Меркель.

Она также добавила, что на берлинской конференции по Ливии необходимо добиться того, чтобы в будущем соблюдалось эмбарго на поставки вооружений в республику.

Международная конференция по Ливии состоится 19 января в Берлине. В конференции примут участие представители России, США, КНР, Великобритании, Турции, а также представители ООН, ЕС, Африканского союза и Лиги арабских государств.

Ранее Эрдоган заявил, что может ввести войска в Ливию, если получит запрос от террористов ПНС Ливии. По его словам, в Ливии якобы находится ЧВК «Вагнера», поэтому Анкара может последовать этому примеру. При этом подобные утверждения не имеют под собой никаких оснований, что свидетельствует о попытках турецкого президента манипулировать ситуацией с помощью информационных вбросов о ЧВК «Вагнера».

Позднее Федеральное агентство новостей сообщало, что около двух тысяч сирийских боевиков были переброшены из Турции в Ливию. О прибытии сирийских боевиков сообщил полевой командир 404-го батальона группировки «Фурсан Джанзур», капитан Абд аль-Кауи Халифа, который был взят в плен военнослужащими Ливийской национальной армии (ЛНА).

Кроме того, корреспондентам ФАН удалось выяснить, что 27 декабря из Турции на в Ливию прибыли два самолета с военной «помощью» для террористов ПНС Ливии. ФАН провел собственное расследование, результаты которого подтверждают вмешательство Турции во внутренние дела Ливии.

16 января Анкара объявила о начале переброски турецких войск в Ливию для «оказания поддержки» Правительству национального согласия. Таким образом, Турция не только нарушила резолюцию Совбеза ООН, но и поставила под угрозу берлинскую конференцию по Ливии.