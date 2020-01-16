Вице-спикер ГД Тимофеева назвала сильные стороны Мишустина

Новый председатель правительства России Михаил Мишустин акцентирует внимание на тех направлениях, которые способны обеспечить развитие страны на годы вперед, считает вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева. В эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей парламентарий рассказала, как она видит взаимодействие с обновленным правительством, как относится к расширению полномочий депутатов и почему в государственной политике не может быть людей с двойным гражданством.

— Ольга Викторовна, президент России Владимир Путин уже подписал указ о назначении на пост председателя правительства Михаила Мишустина. Какие государственные приоритеты, на ваш взгляд, должны встать во главу угла для нового кабмина?

— У нас произошла смена руководителя правительства, и, как вы сами понимаете, все вышли из зоны комфорта. Мы, как депутаты Госдумы, в ней и не находились, но сегодня и нам всем нужно перестраивать работу — действовать в разы быстрее и в разы эффективнее. Наверное, главным приоритетом сейчас для всех — его вчера назвал президент — является исполнение его послания Федеральному собранию, исполнение задач прошлых лет, потому что именно оттуда тянутся поддержка семей с детьми, вопросы оплаты труда врачей и учителей. Это то, на чем сегодня мы должны сосредоточиться.

Весной в Госдуме должен быть представлен отчет правительства за прошлый год. Думаю, политика правительства тоже станет более ясной. Сейчас главное оперативно, не сбавляя обороты и темпы, начать выполнять все то, о чем вчера говорил президент России.

— Михаил Владимирович весь день провел в Государственной думе, у вас была возможность встретиться с ним на собрании фракции, послушать выступление на заседании. На что обратили внимание?

— Мне очень импонирует, что сегодняшний председатель правительства – человек очень системный. Он сегодня несколько раз употребил слово «масштабирование». По факту он показал на примере налоговой структуры, как можно выстроить работу. Сегодняшняя его задача — это просто другой масштаб.

Мы, как законодатели, видим совместную работу в изменении законов, корректировке бюджета, а также вопросах контроля. Важно, что сегодня от Михаила Владимировича очень четко и однозначно прозвучало: «Мы вместе с вами проконтролируем каждый регион». Конечно, для людей важна смена главы правительства, политические события, но еще больше их интересует социальная поддержка и те деньги, которые пообещал президент, им важны те зарплаты, которые пообещали учителям и другим бюджетникам. Сегодня нужно максимально сосредоточиться именно на этом, не откладывая при этом все остальные задачи — и рост экономики, и стратегические вещи.

Кроме того, я могу сказать, что новый премьер — это человек, который мыслит не на год и не на два. Он обращает внимание на такие направления, как цифровизация, современные технологии и системы управления, они способны обеспечить эффективное развитие страны на десятилетия вперед.

— Вы затронули вопрос реализации послания президента. Сможет ли Госдума законодательно обеспечить его на 100%, с учетом того, что глава государства впервые озвучил свои предложения уже в самом начале года?

— Большинство поручений дано в том числе правительству Российской Федерации. Судя по опыту прошлых лет, не всегда правительство вовремя вносило законопроекты, которые требовал президент, не всегда это отрабатывалось профессионально. Мы уже сегодня — до завтрашнего дня — собираем все предложения по поправкам в законодательство: часть из них — это инициативы депутатов или те законопроекты, которые уже есть в стенах Госдумы.

— Например?

— Вы знаете, что в нашем портфеле есть законопроект о горячем детском питании. Мы его уже приняли в первом чтении. Или, например, законопроект о защите капвложений и стимулировании инвестиций — большой блок инициатив, которые тоже приняты в первом чтении. Сегодня эти документы нужно качественно доработать и принять с учетом уже просчитанных цифр.

— Было ли в послании что-то, что вас удивило?

— Я могу сказать только одно — в этом послании, наверное, впервые были четко сказаны даты. К примеру, бесплатное горячее питание для школьников, где его можно обеспечить, должно появиться уже с 1 сентября этого года. Прозвучали цифры — сколько у нас классных руководителей, сколько они получат. Очень четко было обозначено, почему послание оглашено в начале года — те же пособия на малышей получится ввести уже с 1 января этого года. Если бы была выбрана середина года — мы бы не понимали, на какую цифру и какую дату нам опираться. Я считаю, что Владимир Владимирович для нас вчера стал катализатором, ускорителем всех процессов. Он понимает, что по-другому прорыва в этих сферах не увидеть. И сегодня, я еще раз оговорюсь, все, выйдя из зоны комфорта, понимают, что при совместной работе это должно получиться.

— И все-таки: сможем ли реализовать все инициативы президента?

— Важно, чтобы деньги, о которых сказал президент, реально пришли в регионы на указанные цели и направления. Вот тогда, я думаю, мы сможем говорить о реализации поручений главы государства.

— Вы говорите о том, что поручения были даны в том числе правительству, и оно не всегда вовремя выполняет свою часть работы. В таком случае возникает вопрос: справится ли депутатский корпус с грузом ответственности в виде расширения полномочий, который на него предложил возложить президент?

— В отличие от всех руководителей разного ранга и уровня депутаты Государственной думы являются выбранными людьми. Они представляют народ. Ни один министр, ни один зампред сегодня не является выбранным прямыми выборами населения России. Справится, не справится — мы те, кого выбрали жители страны — по спискам, по округам, голосуя за конкретные партии. Мы представляем все территории России.

Президент предложил поделиться своими полномочиями с Государственной думой, потому что, когда писалась Конституция, была совсем другая ситуация в стране. Понятно, что есть реалии современного времени.

— У Думы восьмого созыва будет более существенный вес, чем седьмого?

— Однозначно. Мы и так сегодня главный законодательный орган России. Но ряд акцентов — по контролю, по назначению — они сегодня смещаются. Хочу сказать, что президент делится своими полномочиями — это прерогатива президента. Если вы помните, он сказал: «Если президент будет не согласен, он все равно будет обязан поддержать кандидатуру, которую предложат депутаты Государственной думы. Но за ним останется право отстранять от должности членов кабинета».

— Смещение векторов идет в правильную сторону?

— Да. Это система сдержек и противовесов, когда мы понимаем, что выбранным людям дано право назначать руководителей в исполнительные органы власти.

— Некоторые эксперты со вчерашнего дня заявляют о том, что в рамках корректировки властного баланса сил Госдуму также в ближайшем будущем ждет досрочный роспуск и новые выборы. Как бы вы могли это прокомментировать?

— Предлагаю, во-первых, не жить в сослагательном наклонении. Я формирую свой рабочий график: следующая неделя в Москве, еще через неделю — в регионе. Я думаю, с какими коллективами — с врачами, учителями, коммунальщиками — буду встречаться, куда поеду. Я живу реальностью, а не тем, что прогнозируют эксперты.

Во-вторых, по закону мы выбраны до сентября 2021 года. В-третьих, оснований для роспуска Думы крайне мало, это исключительный случай.

Я бы посоветовала жить сегодняшним днем. Есть стратегическая задача — исполнить поручение президента, и нам, как депутатам надо ответить перед нашими избирателями.

— Большой резонанс в обществе вызвали слова президента о том, что во власти больше нет места лицам с двойным гражданством или видом на жительство в других странах. Как вы относитесь к этой инициативе?

— Сегодня у меня брал интервью один аккредитованных в Государственной думе журналистов, представляющий одну из прибалтийских стран. Мы с ним начали дебатировать, и он сказал: «У нашего предыдущего президента когда-то было гражданство другой страны, Америки».

У меня четкое принципиальное понятие: если я защищаю интересы своего города, я должна жить в этом городе, знать каждую улицу этого города, и только в этом случае я могу отстаивать его интересы. Я и раньше говорила, что мы должны быть местными, если мы выбираемся в масштабах города, в масштабах субъекта. Всегда привожу пример — мой СтавропОльский край, который я представляю много лет — в Москве всегда называли СтаврОпольский край, где-то там на Кавказе. Сегодня в Госдуме впервые все депутаты — жители своего региона: они знают край, каждый район и его проблемы. Я стопроцентно согласна с президентом.

— Другими словами, никакого двойного гражданства?

— Если человек идет на любую руководящую должность в стране, в регионе, защищает ее интересы, более того, занимается государственной политикой, то о каком двойном гражданстве мы можем сегодня с вами говорить? Коллеги, занимайтесь бизнесом, работайте в других структурах, в которых это возможно. Но когда мы говорим о давлении извне, которое может быть на вас оказано — здесь возникают вопросы о разумности. Я считаю, что президент озвучил все то, что сегодня реально поддержит каждый житель страны.