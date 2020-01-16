После конференции в Берлине ООН продолжит обсуждение ливийского вопроса в Женеве

Москва, 16 января. Миссия ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) планирует в конце января провести в Женеве встречу с участием представителей противоборствующих сторон, сообщают источники газеты La Stampa.

Как сообщили газете источники, встреча в Женеве, запланированная на 27 января, должна стать следующим этапом после конференции по Ливии в Берлине, которая состоится 19 января.

Напомним, ранее российский президент Владимир Путин убедил турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана отказаться от поддержки так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. До этого Анкара осуществляла переброску террористов из Сирии в североафриканскую страну.

После встречи национальные лидеры призвали стороны конфликта остановить ведение боевых действий, передавала «Газета.ру». С 12 января в Ливии действует режим прекращения огня, достигнутый благодаря международному авторитету российского президента.

13 января в Москве прошли переговоры по урегулированию ситуации в Ливии, инициированные Россией. Встреча является первым шагом к установлению мира в стране.

Берлинская конференция состоится 19 января, в ней примут участие Россия, Турция, Великобритания, США, Египет, Алжир, ОАЭ, Китай, а также представители ООН и стран ЕС. Ожидается, что по итогам встречи будет принято соглашение об урегулировании конфликта, которое установит в Ливии единое правительство и подчиняющуюся ему единую армию.