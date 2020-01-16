Глобальные последствия крушения украинского самолета в Иране обсудили в Москве. ФАН-ТВ

Чуть больше недели прошло с момента авиакатастрофы украинского Boeing 737-8KV в небе над Тегераном, унесшей жизни 176 человек. По мнению московских экспертов, это событие уже повлияло на международную повестку многих стран.

Столичные эксперты уверены, что катастрофа украинского «Боинга» объясняется результатом серии трагических ошибок и совпадений. На данный момент дестабилизировалась общественная ситуация в Иране, что на руку Вашингтону. Отвлечено внимание от военных и политических неудач в Иране, а также нанесен удар по престижу Корпуса стражей Исламской революции, что может ослабить влияние Тегерана в Ираке, Сирии и в целом на Ближнем Востоке. А на Украине пытаются найти в трагедии «русский след».

По мнению обозревателя МИА «Россия сегодня» Владимира Корнилова, американцы не имели никакого права устранять иранского генерала Касема Сулеймани, насколько бы он не «вредил» их национальным интересам. Ведь если следовать такой логике, то следующим вполне может стать и российский генерал. Это серьезное нарушение международных правил, оно должно встревожить все мировые державы, но вместо этого многие европейские страны идут на поводу у Штатов и соглашаются ввести санкции против Ирана. Владимир Корнилов также отметил, что даже после признания Ираном трагической ошибки остается еще множество вопросов.

«Вроде бы все вопросы закрыты признанием Ирана. У меня, например, как минимум осталось два вопроса: во-первых, кто же этот человек, который знал, где снимать ночью в 6 утра с телефона мобильного в небе. И я так понимаю, тот же вопрос возник у Ирана. Судя потому, что они его задержали и допрашивают по тому же поводу. И второй вопрос, который логично связан с катастрофой МН 17, посмотрите, как оперативно, быстро показали, четко показали откуда был совершен выстрел, снимки там какие-то, доказали кто сбивал. Где все эти снимки июля 2014 года, оказывается все видно, все четко можно зафиксировать», — говорит Владимир Корнилов, обозреватель МИА «Россия сегодня».

Член Совета Федерации Олег Морозов уверен, что крушение «Боинга» повлияло на многих европейских лидеров.

«Иранский случай поменял риторику европейских лидеров. Макрон, да, и Меркель, у нее меняется риторика, потому что все понимают, так нельзя. Для них снижается уровень безопасности, когда нет правил. И вчера Путин сказал, о том, что мир должен быть устроен по-другому, должен действительно миропорядок построен на нормах международного права, он говорит, нужно заново вернуться к этой теме», — считает Олег Морозов, член Совета Федерации.

Напомним, трагедия произошла 8 января, когда украинский самолет совершал рейс PS752 по маршруту Тегеран — Киев, практически сразу после взлета был сбит силами противовоздушной обороны Ирана. Официальные власти до сих пор не могут ответить почему был задержан вылет самолета, и почему он уклонился от маршрута, попав в опасную зону.