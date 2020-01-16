Армия Сирии наносит удары по террористам на западе Алеппо

Дамаск, 16 января. Правительственные силы Сирии начали наносить удары по позициям террористов на западе провинции Алеппо и на севере идлибской зоны деэскалации.

В частности, поступают сведения об ударах по боевикам в районе населенных пунктов Кафр-Наха, Кафр аль-Асаль, Кафр-Даиль и Мансура. ВКС РФ также участвуют в антитеррористической операции. Российская авиация наносит удары по позициям боевиков в районе Айн-Джары и Кафр-Нахи.

Отметим, что на сегодняшний день на территории Сирии остается множество террористических группировок, которые контролируют большую часть провинции Идлиб. Они регулярно совершают атаки на мирные города и позиции правительственной армии. Так, например, под обстрел попал поселок Миньян, который находится в окрестностях города Алеппо.

По словам местных жителей, раньше бандформирования обстреливали населенный пункт лишь ночью, а теперь снаряды падают круглые сутки. Мирное население вынуждено постоянно прятаться в подвалах, хотя даже эти меры предосторожности не всегда спасают их от ракет и мин.

Война в Сирии продолжается с 2011 года. Военный конфликт осложняется присутствием на территории САР иностранных войск и террористических группировок. Единственные страны, которые получили от правительства Сирии разрешение на военное присутствие в Сирии, — это Россия и Иран.