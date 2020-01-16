Крушение SSJ-100: эксперты желают встречи президентом. ФАН-ТВ

Череда важных заявлений прозвучала на пресс-конференции «Пилот SSJ-100: Виновник трагедии или «козел отпущения».

Адвокат Дениса Евдокимова — командира SSJ 100, потерпевшего крушение в мае 2019, — Наталья Митусова заявила о решении защиты обратиться к Генеральному прокурору России.

Наталья Митусова подтвердила, что сторона защиты однозначно не признает вину Дениса Евдокимова и не согласна с предъявленным ему обвинением (напомним, Следственный Комитет России считает именно действия Евдокимова главной причиной трагедии). Адвокат считает, что предварительное расследование проведено односторонне, в беспрецедентно короткие сроки (5 месяцев), они не является объективным. Митусова заявила, что защита приняла решение об обращении к Генеральному прокурору России с требованием о возобновлении предварительного расследования.

Кроме того, в ходе своих выступлений вице-президент Профсоюза летного состава России Олег Буленков и президент Международного агентства «Безопасность Полетов» Валерий Шелковников обратились к президенту России Владимиру Путину с предложением провести встречу для обсуждения проблем безопасности российской авиации и авиаперелетов.

На пресс-конференции выступали также президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов, президент Общероссийской общественной организации «Содружество ветеранов гражданской авиации России», заслуженный пилот СССР Жорж Шишкин и экс-сотрудник Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Юрий Григорьев.

Напомним, 5 мая 2019 года в аэропорту Шереметьево произошло крушение авиалайнера Sukhoi Superjet 100-95B авиакомпании «Аэрофлот». В результате возникшего на борту пожара погибли 40 пассажиров и один из бортпроводников — 22-летний Максим Моисеев, помогавший людям покинуть горевший самолет.