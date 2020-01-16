Сирийские войска продолжают операцию против террористов в провинции Идлиб

Дамаск, 16 января. Сирийская арабская армия продолжает наступательную операцию на позиции террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» и союзных им группировок в провинции Идлиб. Об этом сообщил военный источник Федерального агентства новостей в Сирии Ахмад Марзук.

Сирийские войска возобновили наступательные действия в направлении населенного пункта Маарет ан-Нумана, который является главным опорным пунктом боевиков на юго-востоке провинции Идлиб. В операции также задействованы Военно-воздушные силы сирийской армии, которые наносят удары по позициям террористов в глубине провинции Идлиб.

Так, боевые вертолеты сирийской армии нанесли удар по скоплению живой силы террористов в районе города Ахсим, который расположен в районе Джебель аз-Завия.