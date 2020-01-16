Милонов прокомментировал беременность 13-летней девочки от 10-летнего мальчика

Семья забеременевшей от 10-летнего мальчика 13-летней девочки решила не делать ей аборт. По сообщению представителя школы города Красноярска, в которой она учится, будущая мама отличается «сложным» характером»: плохо учится, прогуливает, хулиганит. Однако при всех тех трудностях, которые ожидают беременного подростка и ее еще более юного возлюбленного, решение оставить ребенка было правильным решением, заявил в интервью Федеральному агентству новостей депутат Государственной думы Виталий Милонов.

«Ситуация катастрофическая, — поделился эмоциями парламентарий. — Очевидно, что школе не было никакого дела до этого ребенка — хотя я уверен, что там и так хватает проблем, наверняка у них переполненные классы и за всеми не уследишь».

Милонов посетовал, что теперь никто не занимается общественной жизнью школьников — замены пионерским организациям так и не было найдено.

«Раньше тому, что такое совесть, обучали не на уроках физики, а в рамках пунктуальной внеклассной работы, — сказал собеседник ФАН. — И это было правильно. А теперь все оставлено абортам, поэтому дети беременеют, и никому в современной школе это не кажется чем-то предосудительным».

Тем не менее тот факт, что зачатый ребенок все же появится на свет — это очень хорошо, уверен политик.

«Не думаете же вы, что от того, что они бы его убили, все сразу изменилось бы в лучшую сторону? Девочка вообще могла остаться бесплодной, сделав аборт в таком возрасте», — считает депутат.

Введение же давно предлагаемых либеральной публикой уроков полового воспитания для несовершеннолетних не поможет решит проблему развращенности подростков — по глубокому убеждению Милонова, они приведут только лишь к тому, что дети уже в седьмом классе поймут, что можно заниматься личной жизнью без последствий в виде детей — нужно только предохраняться.