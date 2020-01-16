Юшков назвал абсурдом вывод «Северного потока — 2» из-под действия Газовой директивы ЕС

Компании-операторы «Северного потока — 2» Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG подали заявки в федеральное сетевое агентство Германии с просьбой о выводе трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» из-под действия обновленной Газовой директивы ЕС. Немецкий регулятор сообщает, что заявки будут рассмотрены в сопровождении консультаций со странами ЕС. Процедуру планируют завершить до 23 мая. Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Федеральным агентством новостей оценил эти действия как абсурдные.

«Конечно, то, что они делают, это абсурдно. Пустить кого-то в трубу посреди моря на дне…Тут налицо применение Евросоюзом третьего энергопакета не для того, чтобы конкуренция развивалась, а в качестве санкций», — прокомментировал Юшков.

Эксперт напомнил, что Евросоюз принял поправки к Газовой директиве в 2019 году. Другое название директивы — третий энергетический пакет ЕС. Это комплекс антимонопольных мер, который принят для того, чтобы поставщик газа не владел газопроводом. А если он им владеет, то должен отдать его, как минимум, в зависимое управление. А второй момент — то, что один поставщик не может загружать более 50% мощности газовой магистрали. Другие 50% должны быть зарезервированы для прокачки топлива от «альтернативных поставщиков» в антимонопольных целях. Из-за этого газопровод «Опал», который идет через Германию и Чехию и дальше до Австрии, подпадал под действие третьего энергопакета, и получалось, что «Газпром» может использовать его только на половину мощности.

«Но если в точке начала газопровода вообще не может быть конкуренции, тогда поставщик может подпасть под исключение и сделать загрузку на полную мощность. Сейчас наверняка речь идет о том, что раньше нормы, принятые Евросоюзом, не распространялись на морские газопроводы. Все действия начинались на берегу. А сейчас распространяются, но только на ту морскую часть, которая находится в акватории страны Евросоюза, то есть 12 миль от берега, например, Германии участок «Северного потока — 1» и «Северного потока — 2» подпадают под действие третьего энергопакета. И получается, что «Газпром» на все Балтийское море прокачивает газ, а в конце он не имеет права загрузить на полную мощность», — пояснил эксперт.

Стоит отметить, что вопрос о применении доработанной Газовой директивы остается открытым. Поправки вступили в силу еще в июне 2018 года, но большинство стран ЕС не успело учесть их в своих национальных законодательствах, что открывает широкие возможности для различных маневров.