Глава МИД Ирана Зариф сравнил Трампа с ненасытным школьным хулиганом

Тегеран, 16 января. Европа сдалась перед требованиями США, отказавшись от ядерной сделки, заявил глава МИД Ирана Джавад Зариф в своем Twitter.

Дипломат подчеркнул, что европейская тройка (Великобритания, Германия, Франция) отказалась от оставшейся части ядерной сделки, чтобы избежать новых пошлин, которые угрожал ввести президент США Дональд Трамп.

«Друзья мои, это безрезультатно. Вы только стимулировали его аппетит», — отметил Зариф.

В этом свете он сравнил американского лидера со школьным хулиганом.

«Если вы хотите продать свое достоинство, пожалуйста. Но не придавайте себе морально-юридический облик. У вас его нет», — заключил глава иранского МИД.

Appeasement confirmed.



E3 sold out remnants of #JCPOA to avoid new Trump tariffs.



It won't work my friends. You only whet his appetite. Remember your high school bully?



If you want to sell your integrity, go ahead. But DO NOT assume high moral/legal ground.



YOU DON'T HAVE IT. pic.twitter.com/tePZhN2E4X — Javad Zarif (@JZarif) January 16, 2020

Напомним, США своими агрессивными действиями резко обострили ситуацию на Ближнем Востоке. В ночь на 3 января американские ВВС в районе аэропорта Багдада убили иранского генерала Касема Сулеймани. В ответ Тегеран атаковал военные объекты Вашингтона в Ираке.

Парламент Ирака выступил с требованием, чтобы военные США покинули территорию страны. Однако Вашингтон продолжает игнорировать это решение, оккупировав целые регионы. Местные жители все чаще выходят на улицы с призывами «янки, гоу хоум». Эксперты уверены, что США покинут Ближний Восток только в результате серьезного кровопролитного конфликта.