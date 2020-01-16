Пять стран ждут компенсации от Ирана за сбитый «Боинг-737»

Лондон, 16 января. Канада, Швеция, Великобритания, Украина и Афганистан требуют компенсацию от Ирана за крушение пассажирского самолета «Боинг-737», который разбился недалеко от аэропорта Тегерана. Об этом в четверг заявил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань во время визита в Лондон.

«Должно быть проведено прозрачное, полное и независимое международное расследование. Иран должен признать полную ответственность за сбитый самолет и признать свои обязательства перед семьями жертв, в том числе выплатить компенсации», — отметил он.

По словам министра, все пострадавшие страны ждут, что компенсации будут выплачены в срок. Для этого, утверждает Шампань, необходимо подключить к расследованию международных экспертов.

При этом глава МИД Канады приветствовал решение Тегерана признать вину за крушение воздушного судна и оказать полное содействие в расследовании авиакатастрофы.

Напомним, что 8 января украинский «Боинг-737» разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. На борту лайнера находились граждане Украины, Великобритании, Германии, Швеции, Канады, Ирана и Афганистана — все они погибли. Впоследствии Иран признал, что самолет по ошибке сбили силы ПВО страны, которые были приведены в боевое состояние из-за военной активности находящихся в Ираке сил США. По словам официальных лиц Ирана, трагедии можно было бы избежать, если бы не Соединенные Штаты не устраивали провокаций.

Незадолго до крушения «Боинга-737» американский беспилотник нанес удар по аэропорту Багада, в результате чего был убит иранский генерал Касем Сулеймани. После этого Ирак потребовал, чтобы США вывели свои войска с территории страны.