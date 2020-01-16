Верховная рада приняла решение о возвращении Украины в ПАСЕ

Киев, 16 января. Верховная рада Украины приняла постановление, которое предполагает возобновление работы украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

«Верховная рада приняла постановление о работе нашей делегации в ПАСЕ. Мы едем в Страсбург, чтобы бороться за Украину», — заявила глава делегации Рады в ПАСЕ Елизавета Ясько.

Напомним, в 2014 году российская делегация была лишена права голоса в ПАСЕ под предлогом воссоединения Крыма с Россией. В свою очередь российская отказалась принимать условие в заседаниях ПСАЕ. 25 июня 2019 года члены ПАСЕ приняли резолюцию, которая в полном объеме восстановила полномочия России в ассамблее. Данное решение вызвало негативную реакцию со стороны украинской делегации, которая покинула зал заседаний. Кроме того, делегация Украины отказалась от участия в выборах нового генерального секретаря ПАСЕ.

Осенью 2019 года Верховная рада отказалась направлять свою делегацию на осеннюю сессию ПАСЕ. При этом некоторые члены украинской делегации отправились в Страсбург в качестве гостей.

Напомним, Крым вернулся в состав России по итогам референдума, состоявшегося в марте 2014 года. В ходе референдума большая часть жителей полуострова поддержали воссоединение Крыма с Россией. Позднее президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал, что референдум о статусе Крыма соответствовал всем нормам международного права, так как аналогичные голосования проходили и в других странах. При этом российский лидер отмечал, что вопрос о принадлежности Крыма «закрыт окончательно».