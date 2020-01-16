Порошенко увидел в послании Путина Федеральному собранию «прямые угрозы Украине»

Киев, 16 января. Экс-президент Украины Петр Порошенко считает, что поправки в Конституцию России, о которых Владимир Путин говорил в послании Федеральному собранию, представляют прямую угрозу для Киева.

В своем микроблоге в Twitter Порошенко порекомендовал обратить внимание на предложенный Путиным проект изменений в Конституцию РФ.

«Это несет прямые риски и угрозы Украине. В этих условиях Украина должна объединиться: и власть, и оппозиция, и достойно отвечать на вызовы и риски, с которых начался 2020 год», — написал Порошенко.

По мнению бывшего главы Украины, из послания можно сделать вывод, что Путин якобы собирается остаться у власти навсегда.

Напомним, накануне Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, в котором предложил внести изменения в Конституцию, передавала «Газета.ру». После этого он сформировал рабочую группу, которая должна подготовить все необходимые поправки. Ожидается, что в феврале-марте они поступят на рассмотрение в Госдуму, а до 1 мая будут вынесены на всероссийское голосование.

В четверг глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, который возглавляет рабочую группу по подготовке поправок в основной закон страны, сообщил, что президент не исключил появления новых поправок в Конституцию помимо тех, что были озвучены ранее. Сенатор добавил, что задача рабочей группы — оценить все предложения, а также обсудить их — как друг с другом, так и с представителями общественности.

В четверг, как передавал RT, Владимир Путин провел встречу с членами рабочей группы. Президент в ходе заседания разъяснил суть нововведений. Он отметил, что поправки в основной закон призваны обеспечить дальнейшее развитие России как правового социального государства.