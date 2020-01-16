Санкт-петербургская академия Следственного комитета готовится к первому выпуску студентов

Свой профессиональный праздник 15 января в России отметили работники следственных органов: в этот день исполнилось девять лет с момента формирования Следственного комитета как самостоятельного государственного органа. Помимо действующих сотрудников, празднуют его и студенты профильных вузов. Федеральное агентство новостей встретилось с проректором Санкт-Петербургской академии СК России Мариной Сперанской. В 2020 году этот молодой вуз готовится к выпуску своего первого потока специалистов и магистров. О том, как образовалась академия, что собой представляет, насколько сложно сюда поступить и почему будущим следователям нужно знать строевую и огневую подготовку, Сперанская рассказала нашему корреспонденту.

— Расскажите, пожалуйста, с чего пришлось начинать становление академии как самостоятельного юридического лица?

— Начало было положено в 2014 году, когда наша небольшая еще тогда команда приступила к формированию в Петербурге филиала Московской академии Следственного комитета Российской Федерации — на тот момент единственной профильной академии в России. Мы начинали вдвоем с ректором Александром Ефремовым, довольно быстро к нам присоединились еще четыре специалиста. Первый набор в наш новый филиал прошел в 2015 году, это как раз и есть будущие первые выпускники. Постановление правительства РФ о создании академии как самостоятельного юрлица было подписано 13 мая 2016 года, а 19 мая того же года был подписан соответствующий приказ председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Фактически база для самостоятельной организации была создана нами за два года: сформирован педагогический штат, приняты на обучение студенты из 19 регионов России. К слову, мы принимаем учащихся из всех регионов страны, у нас нет ограничений.

— А кто оказал наибольшую поддержку на старте?

— Идейным вдохновителем, по замыслу которого «родилась» академия, выступил председатель СК России Александр Бастрыкин, он уже давно планировал создание юридического пространства для подготовки квалифицированных специалистов и воспитания будущих следователей. Изначально мы формировались на базе главного следственного управления, где нам выделили небольшой кабинет, и руководитель петербургского СК с коллегами вводили нас в курс дела, ведь мы пришли из Университета МЧС. Второе подразделение, которое с нами активно взаимодействовало, — это шестой факультет Московской академии СК с дислокацией в Санкт-Петербурге. В 2016 году мы уже активно приглашали коллег для руководства профильными кафедрами, это были сотрудники, работавшие на направлениях дополнительного профессионального образования, имеющие юридическое образование, опыт работы следователями, руководителями следственных подразделений, они уже вели педагогическую и научную деятельность именно в направлении подготовки следователей СК. Так произошло объединение двух коллективов — нашего филиала и шестого факультета Московской академии.

— По каким критериям выбирали место для будущей академии?

— Когда нам предложили историческое здание на Мойке, 96, мы выяснили из архивов, что именно там до революции располагалась Александровская императорская военно-следственная академия с кадетским корпусом и судебными учреждениями, в этих стенах готовили военных следователей для царской России. К сожалению, в 1917 году это учреждение закрыли, официально правопреемником был Московский университет вооруженных сил. Но они в Москве, а мы здесь. В июле 2014 года мы подготовили документы и участвовали в межведомственном совещании с представителями министерства обороны и Росимущества, и главным аргументом стал тот факт, что именно мы продолжим дело подготовки следователей России в стенах этого уникального исторического здания.

— А что отличает вас от других вузов?

— С первого дня с легкой руки нашего руководителя, генерал-лейтенанта Ефремова, у нас была установка, что мы люди, что называется, войсковые, офицеры и для нас важно готовить не просто юридические кадры, а будущих офицеров, которые должны уметь соблюдать субординацию, вести здоровый образ жизни, уважать права граждан и закон, защищая их от преступных посягательств. Для студентов введено обязательное построение, они ходят в форме и обращаются к педагогам по званиям. Это воинские правила, но они применимы и к нам. С 1 сентября 2019 года мы получили право вести учебную деятельность в военном учебном центре. Наши студенты имеют практику и строевой, и огневой подготовки. Наши педагоги — офицеры, в большинстве своем знакомые с армейской службой не понаслышке, они учат ребят самоорганизации, самоконтролю и самоотдаче. Это отличает нас от гражданского вуза.

Кроме того, мы практикуем индивидуальный подход к каждому учащемуся. Всего у нас сейчас занимается порядка 500 студентов. В первый год мы набрали около 50 человек, в этом году — 161, увеличив набор в три раза. Такое небольшое количество учащихся позволяет проводить ювелирную, точечную работу с каждым. Мы знаем их родителей и постоянно держим на контакте самих ребят. Наши студенты понимают, что после выпуска они должны сразу влиться в работу, а до того — хорошо учиться, вести здоровый образ жизни и проявлять свои таланты.

— И в чем же они проявляют свои таланты?

— Они участвуют во множестве мероприятий. Уже стала традиционной международная студенческая конференция «Юриспруденция в России, история и современность», международные межведомственные круглые столы «Научные и практические основы деятельности полиграфологов», «Роль банков, налогов, органов противодействия легализации доходов, полученных преступных путем», «Идеологическое и духовное противодействие деструктивной культуре». И это лишь малая часть этих мероприятий. Наши педагоги работают со студентами сразу на результат. Нам всего пять лет, выпускники этого года прошли с нами все тяготы и лишения, помогали обустраивать академию, переезжать, но, несмотря на все бытовые сложности, на занятиях они выкладываются по полной и никогда необоснованно не пропускают занятия, это прописано нашим регламентом. Поэтому работа в научных кружках тоже результативна. Например, наши ребята со второго курса, впервые участвуя в крупной научной конференции, заняли третье место среди аспирантов и магистрантов других вузов.

— Должно быть, дело еще и в уровне самих студентов?

— Да, у нас очень высокий уровень поступающих. Чтобы поступить к нам, будущий абитуриент должен обратиться в территориальное подразделение СК России для формирования личного дела. Он сдает установленный приказом пакет документов, предоставляет справки о здоровье, характеристику с предыдущего места учебы, проходит проверку по линии безопасности, отборочные мероприятия. И только после положительного решения территориальной комиссии его личное дело направляется к нам в академию и рассматривается вопрос о допуске кандидата к вступительным испытаниям.

— А каковы эти испытания?

— Требуемый уровень минимального балла ЕГЭ ежегодно утверждается приказом председателя СК РФ. Соответствующую информацию можно получить на днях открытых дверей, следующий у нас будет проходить 8 февраля 2020 года, мы ждем всех желающих. За дополнительные вступительные испытания можно набрать еще 300 баллов: русский язык в форме сочинения, обществознание в форме теста, и вот в прошлом году впервые приняли третий экзамен — физическую подготовку. Дополнительные баллы можно получить за индивидуальные достижения (олимпиады и т. д.). В этом году, помимо прочих, мы ожидаем в свои ряды выпускников Санкт-петербургского кадетского корпуса СК, а также ребят из нашего центра подготовки «Кадет» при школе №304 Центрального района СПб. Кстати, в 2019 году для нас знаковым событием стало открытие двух новых филиалов: в Ростове и Нижнем Новгороде.

— Можете обрисовать портрет вашего среднестатистического студента?

— У нас среднестатистических нет, но у ребят есть общие черты. Если собрать их воедино, то портрет выглядит примерно так: это человек, мотивированный на получение высокого уровня знаний, требовательный к себе и к тому, что он изучает. Он гуманитарий, осознавший, что ему необходимы и физика, и математика. Это неравнодушный и целеустремленный, по-хорошему здоровый человек, ведь ему предстоит большая нагрузка. При этом все наши ребята талантливы по-разному: кто-то в спорте, кто-то в науке, кто-то в творчестве.

— Среди студентов больше девушек или юношей?

— Традиционно девушек поступает чуть больше, чем юношей. Все наши коллеги говорят, что нельзя сказать, мужская это или женская профессия, — все зависит от способностей и умения логически мыслить.

— А как развивается международная деятельность академии?

— Сейчас в академии обучаются по договорам с СК РФ представители следственных подразделений Белоруссии и Казахстана. Регулярно проходят международные мероприятия. Так, 14 ноября у нас состоялась лекция представителей Министерства общественной безопасности полиции Израиля, а в декабре приезжал эксперт по безопасности полиции Итальянской Республики. Сейчас планируется встреча с немецкой стороной. На таких мероприятиях сопоставляются различия и общие черты законодательств, что позволяет получить интересный опыт.

— Мы знаем, что у вас есть специальные программы для детей школьного возраста. Расскажите о них подробнее, пожалуйста.

— Здесь я бы хотела отметить программу «Юный следователь», в которой мы принимаем участие третий год. Идейным вдохновителем опять же выступил наш председатель Александр Бастрыкин. Программа реализуется на базе лагерей «Артек», «Орленок», «Смена» и «Океан» силами не только педагогов, но и студентов. Прежде чем выпускать детей в аудиторию, мы совместно с Московской академией СК, а также с управлением воспитательной работы детально проработали эту программу, чтобы детям в лагерях было по-настоящему интересно в ней участвовать.

— Вы пропагандируете политику социальной ответственности. Как воплощаете ее в жизнь?

— В академии важным направлением стало волонтерское движение. В Петербурге мы оказываем содействие детскому дому №11, а также детскому дому №3, в котором живут совсем маленькие детишки. С ребятами из 11-го детского дома работаем многопланово: помимо проведения праздников мы организуем для них квесты, приглашаем к себе на мероприятия, наши студенты ходят к ним помогать делать домашние задания. Эти дети всех нас знают по именам и с удовольствием приходят в гости.

— А каковы успехи в научной деятельности академии?

— На базе профильных кафедр существуют научные кружки, формирующие студенческое научное сообщество, которым сейчас руководит ученый секретарь Сергей Мелехов. Ребята участвуют в конференциях, олимпиадах, публикуют совместные с педагогами статьи в научных журналах. Одна из новаций 2019 года — студенты разработали образец криминалистической техники, зарегистрированный в Роспатенте в качестве «полезной модели», позволяющей сохранить и транспортировать следы биологического происхождения. Учащиеся регулярно участвуют (в том числе как организаторы) в научных конференциях различных силовых ведомств.

— Каковы планы дальнейшего развития?

— Сейчас мы продолжаем активно осваивать наш городок: все пять лет идет работа по воссозданию этого исторического памятника Санкт-Петербурга. 25 января 2019 года открылось общежитие для наших студентов, и мы надеемся, что в ближайшее время будет открыт второй корпус. Мы продолжаем выстраивать наши традиции, которых уже появилось немало. Кстати, интересным новшеством этого года, инициированным Александром Бастрыкиным, стала новая квота на детей-сирот: в последнем наборе студентов их около 30% — 53 человека из 161-го. Это очень интересный педагогический опыт, требующий постоянной командной работы психологов и педагогов. Мы постоянно на связи с ними. Приятно удивило, что среди них немало ребят из приемных семей, которые получили прекрасное образование и воспитание. Мы намерены продолжить эту работу и в следующем году, в чем нам содействует комитет по социальной политике города Санкт-Петербурга.

Но, конечно, главным событием года для нас станет первый выпуск студентов и магистрантов. И я уверена, что знаний и навыков, полученных в нашей академии, всем им хватит для начала полноценной работы в органах следственных дел.