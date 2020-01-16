Саррадж заявил, что Европа за 9 месяцев не сделала ничего хорошего в Ливии

Триполи, 16 января. Глава Правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж заявил, что Россия и Турция принимают реальные шаги по урегулированию вооруженного конфликта в отличие от Европы.

«Он рассказал о позитивной турецко-российской роли, а также о том, что европейские страны сами отдали им эту роль, поскольку на практике в течение девяти месяцев не сделали ничего позитивного в отношении того, что происходит в Ливии», — сообщает пресс-служба главы ПНС.

Напомним, что Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара и ПНС Ливии по инициативе России и Турции заключили временное перемирие. Москва организовала прямые переговоры сторон, чтобы добиться мира на постоянной основе, однако Хафтар отказался подписывать документ, так как ряд условий ЛНА не были выполнены. Впрочем, действующий режим прекращения огня по-прежнему соблюдается обеими сторонами. Его нарушают лишь воюющие на стороне ПНС Ливии боевики из Сирии, которые занимаются мародерством и убийством мирных жителей в Триполи.

Ожидается, что существенный прогресс по урегулированию ливийского конфликта будет достигнут 19 января во время берлинской конференции. В ней планируют принять участие Хафтар, Саррадж, а также представители ООН, ЕС и множества стран, включая Россию, Великобританию и Египет.

Отметим, что Саррадж положительно отзывается о Турции, поскольку она открыто поддерживает ПНС Ливии. В четверг Анкара объявила о начале переброски войск для оказания помощи Триполи, несмотря на действующее перемирие. Свои действия она оправдывает тем, что на территории Ливии якобы присутствует ЧВК «Вагнера», однако никакого подтверждения этому нет.





