Глава Генштаба ВС Ирака заявил, что Багдад не разрешал США возобновлять военные операции

Багдад, 16 января. Власти Ирака не давали Вашингтону разрешения на возобновление военных операций на своей территории. Об этом заявил пресс-секретарь верховного главнокомандующего Вооруженных сил Ирака.

الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في #العراق : لم نمنح موافقات لاستئناف عمليات #الجيش_الأميركي على أراضينا https://t.co/a9uUx58IOe — الحدث (@AlHadath) 16 января 2020 г.

«Мы не давали разрешения на возобновление военных операций американской армии на наших землях», — пояснил он.

Ранее американская газета The New York Times со ссылкой на источники в Пентагоне сообщила, что военные США возобновили совместные операции с подразделениями Вооруженных сил Ираком против боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ). Источники NYT утверждают, что военные США и Ирака якобы вновь начали проводить совместные операции 15 января.

16 января официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что американские войска не намерены покидать Ирак. По его словам, власти США ведут переговоры с Ираком по вопросу присутствия американских военных.

Напомним, 3 января военные США нанесли ракетный удар в районе аэропорта Багдада, жертвой которого стал командующий иранским спецподразделением Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани. Убийство Сулеймани послужило причиной обострения ситуации на Ближнем Востоке.

После убийства Сулеймани американскими военными парламент Ирака принял резолюцию, которая предполагает вывод войск США. После этого международная коалиция во главе с США приостановила военное сотрудничество с Ираком. При этом коалиция начала передислокацию штаба из Багдада в Кувейт. Стоит отметить, что борьба с террористической группировкой ИГ в Ираке была главным поводом для сохранения военного присутствия США на территории Ирака и Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.