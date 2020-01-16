Киев предложил создать подгруппу по вопросам российско-украинской границы

Минск, 16 января. Представители Киева на заседании контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, прошедшем в Минске, предложили создать подгруппу по вопросам российско-украинской границы. Об этом сообщила пресс-секретарь Леонида Кучмы, представляющего Киев на переговорах, Дарья Олифер.

Она пояснила, почему Украина выступила с таким предложением.

«Обращено внимание на невыполнение пункта 4 протокола по итогам консультаций ТКГ (трехсторонней контактной группы. — Прим. ФАН) от 1 сентября 2014 года», — отметила Олифер.

В соответствии с данным пунктом, по ее словам, стороны должны были обеспечить действенный мониторинг на границе между странами, а также «верификацию со стороны ОБСЕ с созданием зоны безопасности в приграничных районах Украины и РФ».

Конфликт в Донбассе начался весной 2014 года. После государственного переворота в Киеве жители региона высказались за независимость территории, в ответ Украина начала военные действия.

Контактная группа в Минске работает над вопросами урегулирования с сентября 2014 года, приняв три документа по деэскалации конфликта, однако после соглашений между сторонами продолжаются перестрелки.