Кровь операции «Буря в пустыне» не засохла до сих пор

В ночь с 1 на 2 августа 1990 года группировка иракских войск из 120 тысяч солдат и 350 танков начала вторжение в Кувейт и буквально за сутки превратила его территорию в одну из провинций Ирака. Эмиру Кувейта Джаберу III пришлось бежать в Саудовскую Аравию.



Во время военных действий по разным оценкам погибло от 4 до 7 тысяч человек и еще 12 тысяч кувейтцев попало в плен или пропало без вести. Сама страна при этом подверглась разграблению: из нее вывозили все, что можно: от машин и продовольствия до одежды и различного оборудования.



Естественно, оккупация Кувейта многим не понравилась, действия Ирака буквально раскололи весь арабский мир. Не осталось в стороне и мировое сообщество. Так, со 2 августа по 29 ноября 1990 года Совет безопасности Организации Объединенных Наций принял 12 резолюций по ирако-кувейтскому конфликту. Некоторые из них касались запрета на продажу и поставки вооружений Ираку. В отношении Багдада также были введены экономические санкции.

