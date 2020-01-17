Кровь операции «Буря в пустыне» не засохла до сих пор

«Среди этих аналитиков был и ныне здравствующий маршал Дмитрий Язов. Мы нарисовали карту соотношения сил и пытались понять, как будут развиваться события. Вот таких профессиональных военных аналитиков у нас было, наверное, человек десять, и к великому стыду, ваш покорный слуга тогда облапошился. Все предсказывали, что сопротивление армии Ирака будет серьезным, что Ирак для этой коалиции не будет мальчиком для битья, что у него достаточно серьезная армия и что война затянется надолго. В общем, предполагали кровопролитную войну, итог которой ведется к тому, что руководство коалиции прозреет, когда будут огромные человеческие потери с той же американской стороны. Но все мы ошиблись»,