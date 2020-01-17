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17 января 2020
Кровь операции «Буря в пустыне» не засохла до сих пор
17 января 1991 года США и их союзники инициировали военную операцию «Буря в пустыне». Ее главной целью стало восстановление суверенитета Кувейта, ранее захваченного армией Саддама Хусейна.

О том, что спровоцировало самую известную в мире военную операцию и какие она имела последствия для мировой политической арены, в материале Федерального агентства новостей.
Предыстория конфликта
После завершения ирано-иракской войны в 1988 году Багдад столкнулся с серьезными экономическими проблемами. На то время его военная мощь поражала воображение: он имел одну из наиболее многочисленных армий в мире — почти миллион штыков, его армия была неплохо оснащена современным вооружением и военной техникой: более 6000 танков, 4000 бронемашин различного назначения, более 500 самолетов и свыше 400 вертолетов, баллистические ракеты семейства Р-17, противокорабельные ракеты Exoce и т.д.

Все это «богатство», а также послевоенное восстановление страны стоило очень больших денег, и многие страны оказывали необходимую финансовую поддержку. Только Кувейт и Саудовская Аравия предоставили Багдаду от 50 до 60 млрд долларов. Кроме того, к концу 1987 года Ирак задолжал Организации экономического сотрудничества и развития 24 млрд долларов, еще около 10 млрд он был должен СССР.
Саддам Хусейн
С проблемой долговых обязательств лидер Ирака Саддам Хусейн решил справиться довольно просто и радикально: обвинил Кувейт в том, что тот производит больше нефти, чем указано в договоренностях, а также в том, что Эль-Кувейт якобы ворует топливо из иракских скважин в спорном приграничном районе Румейла при помощи технологии забурки боковых стволов. В итоге Багдад потребовал от Кувейта компенсации, списания задолженности по займам, уступок или сдачи в аренду Ираку стратегически важных островов Варба и Бубиян. На это Кувейт ответил отказом.
Оккупация Кувейта
В ночь с 1 на 2 августа 1990 года группировка иракских войск из 120 тысяч солдат и 350 танков начала вторжение в Кувейт и буквально за сутки превратила его территорию в одну из провинций Ирака. Эмиру Кувейта Джаберу III пришлось бежать в Саудовскую Аравию.

Во время военных действий по разным оценкам погибло от 4 до 7 тысяч человек и еще 12 тысяч кувейтцев попало в плен или пропало без вести. Сама страна при этом подверглась разграблению: из нее вывозили все, что можно: от машин и продовольствия до одежды и различного оборудования.

Естественно, оккупация Кувейта многим не понравилась, действия Ирака буквально раскололи весь арабский мир. Не осталось в стороне и мировое сообщество. Так, со 2 августа по 29 ноября 1990 года Совет безопасности Организации Объединенных Наций принял 12 резолюций по ирако-кувейтскому конфликту. Некоторые из них касались запрета на продажу и поставки вооружений Ираку. В отношении Багдада также были введены экономические санкции.
В конце ноября 1990 года Совбез ООН выпустил резолюцию №678, допускающую использование всех необходимых средств для восстановления мира и безопасности в ближневосточном регионе. Резолюцию, по сути, можно считать ультиматумом Ираку, так как она объявляла окончательный срок для отвода иракских войск с территории Кувейта — 15 января 1991 года.

И так как Кувейт был одним из поставщиков нефти для Соединенных Штатов Америки, Вашингтон начал планировать военную операцию по снятию иракской блокады.
«Буря в пустыне»
Стартом операции «Буря в пустыне» можно считать 17 января 1991 года, когда возглавляемая США многонациональная коалиция начала усиленные бомбардировки позиций армии Ирака. Удары наносились по военным и правительственным объектам, а также по живой силе Ирака. Была перекрыта и обстреляна дорога, ведущая из Багдада в Иорданию. Коалиция пыталась предотвратить переброску иракских ракетных комплексов к границе Израиля, по территории которого ранее было нанесено 18 ударов баллистическими ракетами. Активное участие в атаках на иракскую армию принимали вооруженные силы Саудовской Аравии.

Следует отметить, что воздушная операция многонациональных сил стала полной неожиданностью для Багдада, военное командование которого было уверено, что США и их союзники начнут с наземной операции и увязнут в затяжном конфликте. В итоге воздушные удары продолжались почти 40 дней, за которые ударная авиация коалиции совершила до 110 тысяч вылетов и сбросила 88 тысяч тонн боеприпасов.
«Операцию «Буря в пустыне» во всем мире помнят так хорошо, так как она стала первым военным событием, которому оказывалась мощная медийная поддержка. После войны во Вьетнаме американцам требовался репутационный реванш. Нужно было продемонстрировать новый облик американской армии – непобедимой и снабженной самым новым оружием. Военная активность США в 80-ые годы в Ливии, Ливане и Панаме хотя и была успешной, и в тех конфликтах уже обкатывались новые образцы современного оружия, но те операции проигрывали «Буре в пустые» именно в медийной составляющей, которую голливудские творцы закрепили в сознании американцев как абсолютный военный триумф США»,
Политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная Дипломатия» Евгений Валяев
24 февраля того же года последовала наземная операция, которая получила название «Сабля пустыни». В ней принимали участие сухопутные войска Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Саудовской Аравии, Египта и Сирийской Арабской Республики. Естественно, главной ударной силой коалиции стали американские танки M1 Abrams, которые поддерживались экипажами английских FV4030/4 Challenger и сирийскими Т-62. Наземная фаза длилась чуть больше четырех дней, и уже 28 февраля Эль-Кувейт был освобожден, а Багдад признал требования Совбеза ООН.
3 марта 1991 года иракское руководство и представители коалиции подписали соглашение, регламентирующее режим прекращения огня. Документы были подписаны на иракской авиабазе «Сафван». Суверенитет Кувейта был восстановлен.

По словам военного обозревателя газеты «Комсомольская правда», полковника в отставке Виктора Баранца, во время начала операции «Буря в пустыне» редакция КП созвала лучших военных аналитиков, которые должны были составить свой прогноз того, как могут развиваться события на Ближнем Востоке и как Ирак будет противостоять многонациональной коалиции.
«Среди этих аналитиков был и ныне здравствующий маршал Дмитрий Язов. Мы нарисовали карту соотношения сил и пытались понять, как будут развиваться события. Вот таких профессиональных военных аналитиков у нас было, наверное, человек десять, и к великому стыду, ваш покорный слуга тогда облапошился. Все предсказывали, что сопротивление армии Ирака будет серьезным, что Ирак для этой коалиции не будет мальчиком для битья, что у него достаточно серьезная армия и что война затянется надолго. В общем, предполагали кровопролитную войну, итог которой ведется к тому, что руководство коалиции прозреет, когда будут огромные человеческие потери с той же американской стороны. Но все мы ошиблись»,

Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец
Собеседник ФАН утверждает, что через несколько дней от российской разведки в Ираке пришло сообщение о полной сдаче армии Ирака.
«Мы стали выяснять, почему так получилось и по разведканалам пришла информация, что американские генералы, не желая иметь большие человеческие потери, решили иракских генералов просто купить. Все мы знаем старую ближневосточную поговорку: когда крепость нельзя взять, то ее берут с помощью осла, груженного золотом. Короче говоря, многие иракские генералы получили в зубы огромное количество денег и разбежались кто в США, кто в соседние страны. Таким образом «Буря в пустыне» завершилась так, как она завершилась. Все мы знаем, что потом начались поиски Хусейна, все мы знаем, что случилось с Ираком. Американцы не могут угомониться до сих пор»,
Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец
По разным оценкам, во время боевых действий погибло от 30 до 150 тысяч иракцев. Более того, серьезный урон понесла и инфраструктура: были уничтожены или практически полностью разрушены промышленные и нефтедобывающие предприятия Ирака.

Во время военной операции погибли и военнослужащие многонациональной коалиции. Так, за суверенитет Кувейта свои жизни отдали 293 американских солдата и офицера. Война обошлась для США в 61 млрд долларов. Сама же коалиция потеряла 52 самолета и 23 вертолета.
Итоги военной кампании
«Буря в пустыне» стала первой операцией, которая реализовывала концепцию формирования многонациональных сил для защиты суверенитета ближневосточной страны.

Совет безопасности ООН впервые сыграл роль, которая ему изначально отводилась: поддержание или восстановление международного мира и безопасности, в том числе путем применения военной силы.

Во время проведения операции впервые были опробованы компоненты вооруженных сил, получившие широкое распространение уже в XXI веке: GPS, ударные БПЛА, крылатые ракеты морского базирования BGM-109 Tomahawk, самолеты с технологией «Стелс» F-117. Также впервые был осуществлен перехват баллистических ракет американскими комплексами MIM-104 Patriot.
«Американская демократия привела к тому, что кровь «Бури в пустыне» до сих пор не засохла. Ирак вздыблен, он по-прежнему находится в кратере ближневосточных конфликтов. И сегодня он вновь оказался в эпицентре противостояния США с Ираном. Американская формула приведения демократии на иракскую землю оказалась насквозь фальшивой. Эта демократия была прикреплена ко лбу штыками американских солдат. Это типичная ситуация и, естественно, мы можем задним числом говорить, что такая несопоставимо мощная сила, которая навалилась на иракскую армию, не могла там не победить. Главная особенность заключается в том, что эта победа была куплена и продана предателями»,
Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец
По словам собеседника ФАН, американская администрация в итоге «наложила свои лапы на ближневосточную нефтяную колонку». Действительно, после завершения операции «Буря в пустыне» и после казни Саддама Хусейна армия США так и не покинула территорию Ирака.
«Но они сидят там до сих пор не потому, что им нравится глотать иракский песок, они высасывают из иракских недр природные богатства. Так что война в персидском заливе под видом демократии была в немалой степени еще и экономической. Кроме того, она закрепляла позиции Америки на Ближнем Востоке, где они по-прежнему сидят. Это самая отвратительная форма американского империализма: идем куда хотим, бьем кого хотим, сидим на костях столько, сколько нам захочется. Это и есть американская политика: когда Белый дом нас на всех углах учит соблюдать международное право, а сам даже не по локоть, а по плечи в крови»,
Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец
Автор: Сергей Чемеков
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