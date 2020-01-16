Российский инсулин заменяет зарубежные препараты. ФАН-ТВ

На встрече собрались представители департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий, департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности, научно-исследовательского центра и фармацевтической компании. Они обсудили клинические исследования и внедрение на рынок отечественного инсулина.

В прошлом году российская компания-производитель инсулина получила регистрационное удостоверение на аналог инсулина длительного действия. Он пришел на замену зарубежного препарата. В сентябре прошлого года лекарства доставили во многие регионы страны. По словам директора департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Алексея Алехина, российские компании сегодня производят 80% лекарств из перечня жизненно-необходимых.