Поддерживающие ПНС Ливии сирийские боевики убили 9 гражданских при разграблении их домов

Триполи, 16 января. Сирийские боевики, воюющие на стороне Правительства национального согласия Ливии, убили 9 человек в Триполи. Об этом в четверг сообщил медиа-центр Ливийской национальной армии (ЛНА) в Twitter.

Террористы начали грабить дома мирных жителей в районе Айн Зара. Когда хозяева домов попытались этому воспрепятствовать, по ним был открыт огонь. ЛНА выложила сделанные с беспилотника фотографии, которые подтверждают преступление боевиков ПНС.

При этом уточняется, что расстрелявшими гражданское население наемниками руководят турецкие военные, которые находятся в ливийском городе Айн-Зара.

9 civilians killed with cold blood by #GNA #Syrian #terrorists #mercenaries under #Turkish command in AinZara #Tripoli.

After they returned to their homes to find the Syrians inside looting them.

Photos taken via #LNA drone after hearing the shooting@UNSMILibya @USAEmbassyLibya pic.twitter.com/WIAmVdMRMI