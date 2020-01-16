Поддерживающие ПНС Ливии сирийские боевики убили 9 гражданских при разграблении их домов

Триполи, 16 января. Сирийские боевики, воюющие на стороне Правительства национального согласия Ливии, убили 9 человек в Триполи. Об этом в четверг сообщил медиа-центр Ливийской национальной армии (ЛНА) в Twitter.

Террористы начали грабить дома мирных жителей в районе Айн Зара. Когда хозяева домов попытались этому воспрепятствовать, по ним был открыт огонь. ЛНА выложила сделанные с беспилотника фотографии, которые подтверждают преступление боевиков ПНС.

При этом уточняется, что расстрелявшими гражданское население наемниками руководят турецкие военные, которые находятся в ливийском городе Айн-Зара.

#الرائد_أخبار

صور| لضحايا مدنيين فتحت عليهم عناصر حفتر النار، خلال محاولتهم العودة إلى بيوتهم بعد إعلان وقف إطلاق النار، نشرها المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب.#ليبيا pic.twitter.com/K8IzNRwJ5Z — شبكة الرائد الإعلامية (@arraedlgplus) 16 января 2020 г.

Отметим, что подобные инциденты — не редкость для контролируемых ПНС районов Ливии. Все это способствует росту социального напряжения. Местные жители крайне недовольны поведением Турции и боевиков, которые она забросила в Ливию из Сирии.

Напомним, что ранее Турция объявила о начале переброски войск в Ливию, чтобы оказать военную поддержку Правительству национального согласия. Таким образом Анкара не только нарушила резолюцию Совбеза ООН, но и поставила под угрозу международную конференцию по Ливии, которая должна пройти 19 января в Берлине.

Это уже не первый раз, когда Анкара грозится вмешаться в военный конфликт. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже анонсировал оказание военной помощи Триполи. Причем для оправдания своих действий он использовал ничем не подтвержденные заявления о якобы присутствующей в Ливии ЧВК «Вагнера».

ПНС Ливии было сформировано в Триполи после свержения ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году. Данная структура подчиняется западным странам и напрямую связана с террористическими группировками. Боевиков ПНС Ливии неоднократно уличали в похищении и убийстве людей.