Серуканов заявил, что Навальный и ФБК плавают в собственной каше абсолютного непонимания

Москва, 16 января. Ведущий RT Виталий Серуканов высмеял меняющих «от а до я» мнение скандального блогера Алексея Навального и его соратников о грядущих переменах в России.

Виталий Серуканов, Митя Леонтьев и Мария Бутина провели стрим, где обсудили послание российского президента Владимира Путина и будущие перемены в стране. Напомним, 15 января стало известно, что российское правительство во главе с Дмитрием Медведевым уходит в отставку, на следующий день новым премьером был назначен Михаил Мишустин.

Бывший юрист ФБК (признан иноагентом в РФ) Виталий Серуканов подчеркнул, что либералы постоянно меняли свою позицию и не знали, что сказать. Об этом пишет «Политика Сегодня».

«Смотрю, что пишет коллективное ФБК с Пархомбюро — абсолютная непонятность, они сейчас плавают в собственной каше, и их мнение меняется от «а» до «я». Люди не знают, за что зацепиться», — сказал Серуканов.

С его точки зрения, оппозиция пытается найти предмет для критики, однако не понимает, кого и что нужно критиковать. По словам Мити Леонтьева, «Штаб Навального в Петербурге» отреагировал на новость об отставке Кабинета министров России совершенно непонятным и абсурдным сообщением в микроблоге в Twitter. Да и сам Навальный в течение дня пытался продвигать негативную повестку, активно транслируя тезис Запада о том, что Россия всегда движется в «неправильном» направлении.

«По существу он ничего сказать не может, потому что он понимает, что это правильные перемены. А критиковать-то надо», — подчеркнул Серуканов.

Необоснованная критика либеров наглядно свидетельствует о том, что они могут «на лету переобуваться». Так, ранее они неоднократно заявляли об идеях, которые предложил российский лидер в послании. В частности, речь идет об ограничении власти президента и передаче парламенту более значительных полномочий. Об этом, к примеру, в далеком 2011 году говорил беглый олигарх Михаил Ходорковский.

Депутат «Единой России» — гость стрима — Евгений Федоров заметил, что Россия, действительно, дозрела до перемен. С его точки зрения, это произошло еще в 2014 году. Он поддержал идею президента РФ — провести всенародное голосование.