Депутат Шерин объяснил снижение возраста призыва на Украине подготовкой Зеленского к войне

На Украине указом президента этой страны Владимира Зеленского с 1 марта 2020 года будет снижен призывной возраст. Теперь в вооруженные силы Украины, которые, как известно, славятся любовью к агрессивным войнам, будут забирать юношей с 18-летнего возраста, а не с 20-летнего, как это было раньше. Очевидно, это связано с недостатком мобилизационных ресурсов — Зеленский хочет увеличить численность своей армии, заявил в интервью Федеральному агентству новостей первый заместитель председателя комитета по обороне Государственной думы Александр Шерин.

«Возможно, их президент готовится к каким-то масштабным военным действиям, — заметил собеседник ФАН. — Я уже говорил, что чем дольше будет длиться этот неурегулированный конфликт на Украине, тем больше молодежи будет воспитанно в духе ненависти к России. Ну а США только останется вооружить их армию и выплачивать ей денежные пособия, чтобы люди шли умирать хотя бы за деньги».

По словам депутата, многие молодые люди имеют романтическое представление о войне и думают, что она представляет собой только сидение в окопах, поедание тушенки и получение медалей по возвращению с боевых действий.

«На самом деле на войне убивают — и многие люди возвращаются оттуда инвалидами, искалеченными не только физически, но и душевно», — сказал Шерин.

Парламентарий уверен, что понижение призывного возраста также связано с желанием украинского лидера убрать молодежь с улиц Киева и, особенно, с Майдана.

«Я уверен, что Зеленский готовится к войне. Она не начнется, пока Россия не станет обеспечивать Европу газом в обход Украины, но рано или поздно это произойдет. Пока же киевскими властями проводится идеологическая подготовка населения — они поживут еще несколько лет без российского телевидения, столько же будут продолжать запрещать русский язык и культивировать националистическую и фашистскую идеологии — и вот уже тогда повернут этих оболваненных молодых ребят против нас» — заявил собеседник ФАН.

По его мнению, Зеленский осознает, что идет на во многом непопулярные меры, но это его особо не беспокоит — украинский лидер неоднократно заявлял, что не собирается баллотироваться на новый срок, и потому может без особой опаски проводить нужные ему решения.