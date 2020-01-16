Премьер Украины Гончарук признал себя и Зеленского профанами в экономике

Киев, 16 января. Неизвестные опубликовали аудиозаписи совещания правительства Украины, на котором члены кабмина называют себя «профанами в экономике».

Запись выложена на YouTube-канале «Как обмануть президента» и уже набрала почти полмиллиона просмотров.

На ней, предположительно, украинский премьер Алексей Гончарук признает, что является «полным профаном в экономике».

Досталось от главы кабмина и президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«У Зеленского есть очень примитивное понимание экономических процессов», — заявил Гончарук.

Также украинский премьер сокрушается, что Зеленский не понимает, за счет чего будет укрепляться гривна.

Ролик вызвал возмущение у противников Зеленского и простых украинских пользователей Сети. Оппоненты президента отметили, что Зеленский всего лишь актер и был избран под влиянием сериала «Слуга народа».