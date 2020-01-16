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Фигуристка Туктамышева получила работу на телевидении

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Фигуристка Туктамышева получила временную работу на Первом канале
Москва, 16 января. Первый канал пригласил для работы на предстоящем чемпионате Европы по фигурному катанию суперзвезд этого популярнейшего зимнего вида спорта. Об этом Федеральному агентству новостей сообщили в пресс-службе телеканала.

Процесс будет вестись под руководством традиционного комментатора Александра Гришина. Как это часто было в последние годы, основную компанию ему составит заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. Разъяснять все тонкости зрителям будут также прославленные фигуристы, многократные победители и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы Илья Авербух, Максим Траньков и Алексей Ягудин. Все они, напомним, имеют самое непосредственное отношение к шоу «Ледниковый период».

Кроме того, на Первом будет трудиться и ныне действующая спортсменка — чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева, которая не сумела пробиться на первенство Старого Света. Ее пригласили для создания дополнительного онлайн-контента.

Чемпионат Европы — 2020 пройдет в австрийском городе Грац с 20 по 26 января. Сборная России будет представлена на нем максимальным количеством участников во всех четырех видах программы — в парном, мужском и женском катании, а также в танцах на льду: по три одиночника и пары. В самом популярном в последнее время женском одиночном катании за медали поборются Анна Косторная, Александра Трусова и Анна Щербакова.

Прямые трансляции на Первом канале пройдут в вечернее время с 22 по 25 января. На официальном сайте телеканала соревнования будут показаны в полном объеме.

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