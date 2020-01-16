

Москва, 16 января. Первый канал пригласил для работы на предстоящем чемпионате Европы по фигурному катанию суперзвезд этого популярнейшего зимнего вида спорта. Об этом Федеральному агентству новостей сообщили в пресс-службе телеканала.

Процесс будет вестись под руководством традиционного комментатора Александра Гришина. Как это часто было в последние годы, основную компанию ему составит заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. Разъяснять все тонкости зрителям будут также прославленные фигуристы, многократные победители и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы Илья Авербух, Максим Траньков и Алексей Ягудин. Все они, напомним, имеют самое непосредственное отношение к шоу «Ледниковый период».

Кроме того, на Первом будет трудиться и ныне действующая спортсменка — чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева, которая не сумела пробиться на первенство Старого Света. Ее пригласили для создания дополнительного онлайн-контента.

Чемпионат Европы — 2020 пройдет в австрийском городе Грац с 20 по 26 января. Сборная России будет представлена на нем максимальным количеством участников во всех четырех видах программы — в парном, мужском и женском катании, а также в танцах на льду: по три одиночника и пары. В самом популярном в последнее время женском одиночном катании за медали поборются Анна Косторная, Александра Трусова и Анна Щербакова.

Прямые трансляции на Первом канале пройдут в вечернее время с 22 по 25 января. На официальном сайте телеканала соревнования будут показаны в полном объеме.