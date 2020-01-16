Эксперты: снюсы — угроза нацбезопасности государства. ФАН-ТВ

По оценкам экспертов, на данный момент рынок в изобилии предлагает подросткам не только снюсы (так называемый жевательный табак), но и насваи, и множество никотин содержащей продукции в виде леденцов.

Изначально они предназначалась для курильщиков со стажем, чтобы те спокойно могли обходиться без сигарет, к примеру, в самолете. Однако в России наибольший спрос смеси получили среди несовершеннолетних. Продажа снюсов на территории страны была запрещена еще в 2015 году, однако на рынке появились его модификации, и запрет на них пока не фигурирует ни в каком законодательстве.

В начале декабря 2019 года в Госдуму внесли законопроект о запрете продажи в России любой сосательной и жевательной продукции, содержащей никотин или его производные. Документ предполагает поправки в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». В то время, как только закон прошел первое чтение, по всей стране от опасных «конфет» продолжают гибнуть дети.

«По всем школам прокатилась волна, когда приходят старшие школьники, подростки и вовлекают в употребление вот этими конфетками, этими жевательными табачными смесями, вовлекают совершенно маленьких деток в начальной школе, конечно можно сказать, что это провокация, направленная против наших детей. В каждой такой конфетке, эксперты считают, содержится никотина примерно как в пачке сигарет», — говорит Светлана Агапитова, уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге.

По словам заведующей приемным отделением Детской городской клинической больницы №5 им. Н. Ф. Филатова Натальи Ужакиной, среди последствий употребления никотиновых «конфет» бледность, нарушение пищеварения, запах изо рта, разрушение эмали зубов, нарушение работоспособности и чувствительности лицевых нервов.

«За 2019 год поступило 16 детей с отравлением снюсами в состоянии средней степени тяжести, которым потребовалась госпитализация», — доложила Наталья Ужакина, заведующая приемным отделением ДГКБ №5 им. Н.Ф. Филатова.

Член Регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге Константин Тхостов отметил, что пока на федеральном уровне поправки еще не приняты, очень важна сознательность общества в целом и каждого родителя в отдельности. Он призвал в случае отравления никотин содержащими веществами не лечить ребенка дома, а обязательно обращаться в стационар.

«Все пройдет, завтра проснешься уже здоровым — это удар по ребенку, потому что сегодня он проснется здоровым, а завтра доза может превысить максимально допустимую и, к сожалению, ребенок утром уже не проснется», — сказал Константин Тхостов, член регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге.

В России 25 регионов уже приняли законы о запрете распространения этой продукции на очереди еще 25. По мнению экспертов, снюсы и никотин содержащие вещества — это угроза национальной безопасности государства, поскольку убивает самое ценное, что у него есть — детей. Не только у распространителей, но и у создателей таких «конфет» не должно возникать желания создавать этот яд.