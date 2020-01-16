Вмешательство Турции в Ливию подтолкнуло Египет к укреплению военного потенциала

Каир, 16 января. Глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси накануне, 15 января, принял участие в торжественной церемонии открытия нового военного объекта – крупнейшей базы в североафриканском регионе – «Беренис». Об этом сообщило местная газета Al-Ahram.

«Беренис» расположена на побережье Красного моря неподалеку от границы с Суданом, и включает военно-морскую, военно-воздушную египетские базы, военный госпиталь, а также прочие сухопутные и административные сооружения.

Помимо президента Египта на мероприятии, приуроченном открытию «Беренис», также присутствовал заместитель Верховного главнокомандующего вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), наследный принц Абу-Даби Мухаммед бин Зайед аль-Нахайян и ряд иностранных высокопоставленных военных чиновников.

Также на территории нового военного объекта находятся специализированные полигоны для проведения испытаний всех видов вооружений и военной техники египетской армии. Кроме того, здесь будут проводиться учения по отработке военнослужащими стрельбы из различного оружия.

По данным египетских средств массовой информации, военная база «Беренис» построена в целях обеспечения безопасности южного побережья Египта, а также для противостояния любым потенциальным угрозам в Красном море и защиты международных торговых путей.

Напомним, ранее Египет провел крупнейшие военные учения в Северной Африке Qader-2020, в которых были задействованы подразделения сухопутных, военно-морских сил и египетская боевая авиация. Такие масштабные маневры являлись логичной реакцией Каира на действия Турции в соседней Ливии. Военная помощь, оказываемая Анкарой бандформированиям так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии создает напряженность во всем североафриканском регионе и может стать причиной эскалации затяжного ливийского конфликта на фоне предстоящей международной конференции в берлине по урегулированию кризиса в этой стране.