Москва, 16 января. Известный российский переводчик Дмитрий «Гоблин» Пучков заявил, что основатель так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Алексей Навальный стал одним из либеральных лидеров по производству фейков.

По его словам, в своих «расследованиях» скандальный блогер пытается воздействовать на эмоции людей, а не приводить реальные факты.

«Навального, конечно, можно назвать флагманом отечественной псевдорасследовательской деятельности. Он ничего нового не придумал, но придал своим фейкам красивую обертку, созданную, конечно же, на деньги своих заказчиков», — пояснил Гоблин «ПолитРоссии».

Пучков, который некогда работал в уголовном розыске, подчеркнул, что обычно при расследованиях собирается доказательная база, однако в материалах ФБК этого нет и в помине. Вся деятельность фонда сводится к зарабатыванию денег.

Как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов размещает публикации ФБК за 2 млн рублей, из которых половину кладет себе в карман. В этих условиях вся деятельность либералов в масс-медиа становится не больше чем просто бизнесом.

Гоблин выразил уверенность, что поток фейков можно серьезно сократить, если фигуранты «расследований» Навального начнут обращаться в суд и требовать компенсации. За распространение клеветы они вполне могут требовать по 5 млн рублей с Навального. И если у блогера таких денег не найдется, то расплачиваться ему придется своей квартирой, которая будет изъята приставами по решению суда.