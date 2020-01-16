Зариф заявил о бездействии европейцев в отношении их обязательств по СВПД

Дели, 16 января. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф провел встречу с главой внешнеполитического ведомства ЕС Джозепом Боррелем в Дели.

Стороны обсудили актуальные вопросы международной повестки. Зариф поздравил Борреля с назначением на пост главы европейской дипломатии и заявил о готовности с ним сотрудничать.

Также министр иностранных дел Ирана указал на ошибки и бездействие европейцев в отношении их обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

Зариф призвал Борреля сделать все возможное для того, чтобы отношение к Ирану и СВПД было изменено в лучшую сторону.

Ранее Зариф ответил на заявление властей Великобритании, Франции и Германии о том, что они якобы выполняют свои обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) относительно ядерной программы Ирана. Кроме того, он привел доказательства невыполнения условий СВПД Европой.