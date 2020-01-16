Перенджиев назвал операцию САА в Идлибе шансом на восстановление мирной жизни в Сирии

Москва, 16 января. Сирийская арабская армия (САА) возобновила военную операцию в провинции Идлиб в ночь на 16 января. Решение было принято после того, как боевики террористических группировок нарушили перемирие.

Россия и Турция договорились ввести режим прекращения боевых действий в Идлибской зоне деэскалации 12 января. При этом САА приостановила боевые действия еще 9 января. Однако в четверг, 16 января, боевики нарушили режим прекращения огня. Подразделения САА осуществляют артиллерийскую подготовку, после которой перейдут к наступательным действиям.

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев напомнил, что террористические группировки на севере Сирии неоднократно срывали перемирие.

«Террористы продолжают свои атаки и провокации, демонстрируя полное неуважение к режиму перемирия. И это было понятно изначально. Всегда есть моменты, в которых нужно выстраивать диалог и приходить к консенсусу, но в некоторых случаях разговора просто не получается и приходится применять силу. В Идлибе как раз второй вариант», ― заявил эксперт в комментарии «ПолитРоссии».

Перенджиев подчеркнул, что боевикам ранее предлагали прекратить атаки на мирное население и сдать оружие. Дамаск придерживается гуманистических принципов даже в борьбе с терроризмом. Однако боевики не готовы идти на диалог.

«Если враг не идет даже на контакт, то он, конечно, подлежит уничтожению. Других вариантов здесь просто не может быть. В этом и есть отличие между официальными органами в лице армии или спецслужб, а также террористами. Это бандиты и преступники, которые могут действовать как угодно», ― добавил политолог.

Эксперт подчеркнул, что возобновление операции САА является примером приверженности мирным договоренностям. Окончательная ликвидация боевиков позволит Сирии вернуться к мирной жизни.

Кроме того, Перенджиев отметил, что огромные усилия к восстановлению мирной жизни в Сирии прикладывает Россия. Об этом свидетельствуют сочинский меморандум и введение режима прекращения огня.

«Условия перемирия распространяются только на тех, кто готовы его соблюдать. Террористы оказались неготовыми – прекращение огня не выгодно ни им, ни их хозяевам в лице США […] Возобновившаяся операция позволит положить конец с бандитизмом и ускорит наступление мира в Сирии», ― подытожил эксперт.

Напомним, 19 декабря армия Сирии начала военную операцию в провинции Идлиб, освободив в ходе нее более 40 деревень.

По инициативе России и Турции с 12 января в регионе действует режим прекращения огня. Террористы регулярно нарушают перемирие, атакуя гуманитарные коридоры, открытые для вывода мирного населения из зоны боевых действий.