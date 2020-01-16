Михайлов заявил, что попытки террористов восстановить позиции в Идлибе обречены на провал

Москва, 16 января. Террористы нанесли артиллерийские удары по позициям Вооруженных сил Сирии и окраинам города Алеппо. В ответ на эти действия подразделения Сирийской арабской армии возобновили операцию против террористов в провинции Идлиб.

Россия и Турция договорились о введении режима прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации 12 января. Однако 16 января террористы нарушили режим перемирия, обстреляв позиции сирийской армии и окраины Алеппо.

Член Совета по внешней и оборонной политике Александр Михайлов назвал оправданным возобновление военной операции сирийскими войсками, отметив, что боевики продемонстрировали свою неспособность идти на компромисс.

«Со стороны России, Турции и Сирии был объявлен жест доброй воли, который позволял в известной степени сократить потери среди мирного населения. Они это дело отклонили и проигнорировали. Раз так, то они должны быть уничтожены. Двоякого мнения и быть не может», — пояснил он.

Михайлов подчеркнул, что террористы не получают финансовую поддержку, когда прекращают боевые действия, поэтому они продолжают провокации, направленные на эскалацию конфликта в Сирии, передает «ПолитЭксперт».

«Мы всегда протянем руку, всегда предлагаем варианты, которые помогают избежать жертв и кровопролития. Но эти люди этого не понимают, они запрограммированы на уничтожение населения и эскалацию напряженности», — резюмировал эксперт.

Стоит отметить, что в связи с перемирием власти Сирии подготовили три гуманитарных коридора для выхода мирных жителей из Идлиба. 14 января террористы обстреляли гуманитарный коридор, который находится на границе провинций Идлиб и Алеппо.