Козюлин рассказал, как Россия отреагирует на размещение США ядерного оружия в космосе

Военный аналитик Вадим Козюлин сообщил, что Россия ответит реализацией немыслимых проектов на размещение США гиперзвука в космосе.

Ранее заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко в интервью изданию «Эксперт» сообщил, что США могут реализовать свое технологическое и экономическое преимущество в космосе, милитаризация которого является надежным способом девальвирования ядерного потенциала РФ и КНР.

По словам эксперта, размещение ударного вооружения на околоземной орбите может быть одним из способов преодоления «позиционного тупика, который возник из-за ситуации гарантированного взаимного уничтожения».

«Уверен, что если в течение тридцати лет в США не произойдет экономический крах, то они смогут создать и вывести на орбиту десятки платформ с гиперзвуковым ядерным оружием, которые будут висеть над территорией противника и в течение пятнадцати минут смогут его уничтожить», — сообщил он в интервью «Эксперту».

При этом эксперт уверен, что в случае реализации такого сценария Россия якобы не сможет в одиночку противостоять Соединенным Штатам, хотя еще довольно долгое время будет способна нанести своему геополитическому конкуренту «неприемлемый или очень ощутимый ущерб».

Комментируя предположение Макиенко, профессор академии военных наук, старший научный сотрудник Центра политических исследований России Вадим Козюлин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что США уже не первый раз пытаются вывести наступательные виды вооружения в космическое пространство.

«Первый раз это произошло в 1983 году, когда Рональд Рейган (президент США — Прим. ФАН) объявил о реализации Стратегической оборонной инициативы (СОИ), которую тогда назвали «Звездные войны». Примерно об этом сегодня и говорит Константин. Но тогда очень быстро высинилось, что это был фейк, потому что технологически США не были готовы выводить ударное вооружение в космос и у них не было достаточных мощностей чтобы запитать боевые лазеры, навести их на баллистические ракеты, либо разместить в космосе кинетическое вооружение, о чем они также заявляли», — поясняет эксперт.

Несмотря на то, что СОИ оказалась большим обманом, советское военное и политическое руководство восприняло ее всерьез и приступило к реализации своей военно-космической программы, которую сегодня мы знаем, как «Энергия-Буран».

«Нашим ответом на программу Shuttle был челнок «Буран», а также развитие противоракетной обороны. Тогда технологии были одни, сегодня они уже совершенно другие, они еще недостаточны для того, чтобы описанный Константином Макиенко страшный сценарий был реализован. Но то, что мы видим на обозримом технологическом горизонте, в принципе начинает походить на апокалиптический сценарий. То есть размещение ударного вооружения в космосе уже становится реальным, ведь разведывательная и навигационная сети уже сейчас развернуты и готовится как минимум три проекта по развитию дешевых и многоразовых ракет-носителей, способных доставить вооружение на орбиту», — продолжает Козюлин.

При этом собеседник ФАН предполагает, что правительству США, возможно, даже не придется тратить свой бюджет на реализацию этих проектов, так как они выполняются частными компаниями вроде SpaceX американского инженера и бизнесмена Илона Маска. И это не может не настораживать.

«А в ближайшем будущем, на горизонте, лет через пять в мире появятся лазеры, которые будут в состоянии уже сбивать баллистические ракеты. Сейчас все в эту тему вкладываются, и США, и Россия, и Китай, Германия, Турция. Все хотят иметь на вооружении боевые лазеры, причем США, естественно, впереди всех, хотя мы можем многого не знать, ведь тема закрыта. Известно, что в настоящее время США сделали лазер мощностью в 300 кВт и уже устанавливают его на свои корабли. А если лазер будет 500 кВт или 1 мВт, то он станет пригодным для уничтожения баллистических ракет, и тогда встанет вопрос о выводе боевых лазеров в космос. Ну а в перспективе возможно появление кинетических ударных вооружений», — говорит Вадим Козюлин.

В случае если мир будет развиваться по предложенному сценарию, то это как раз и будет тот апокалиптический путь развития, который предполагает, что первый ударивший может оставить противника не только без средств обороны, но и средств ответно-встречного удара.

«Но я предполагаю, что другие страны не будут сидеть сложа руки. И Россия, и Китай будут искать надежный ответ, и он будет настолько страшен, что США согласятся не вступать в подобного рода соревнования. Никита чуть-чуть забегает вперед, нагоняет страху, исходя из чистых перспектив развития технологий. Но есть же еще международные режимы контроля над вооружениями, и я думаю, что это будет очень большой пощечиной всему человечеству, если одна из стран начнет выводить ракеты в космос. И я думаю, что американцам уже будет не настолько плевать на международные соглашения, как может показаться. Есть ведь пределы их поведению», — говорит эксперт.

По его словам, Российская Федерация, Китайская народная республика, а также ряд высокотехнологичных стран могут в ответ на размещение США наступательного вооружения в космосе ответить симметрично или что еще хуже для мировой безопасности, «изобрести нечто такое, что будет намного страшней гиперзвуковых ракетных комплексов на орбите Земли.