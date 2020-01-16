Путин и Мишель надеются на возобновление политического процесса в Ливии

Москва, 16 января. Президент РФ Владимир Путин и глава Евросовета Шарль Мишель выразили надежду на возобновление политического процесса в Ливии.
Об этом стало известно по итогам телефонного разговора между российским лидером и европейским политиком.
Москва, 16 января. Президент РФ Владимир Путин и глава Евросовета Шарль Мишель выразили надежду на возобновление политического процесса в Ливии.
Об этом стало известно по итогам телефонного разговора между российским лидером и европейским политиком.
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