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Путин и Мишель надеются на возобновление политического процесса в Ливии

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Путин и Мишель надеются на возобновление политического процесса в Ливии

Москва, 16 января. Президент РФ Владимир Путин и глава Евросовета Шарль Мишель выразили надежду на возобновление политического процесса в Ливии.

Об этом стало известно по итогам телефонного разговора между российским лидером и европейским политиком.

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