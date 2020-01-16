Верховная рада требует запретить въезд на Украину для Серова и Сюткина

Москва, 16 января. Российским артистам Александру Серову и Валерию Сюткину могут запретить въезд на Украину. Верховная рада настаивает на том, чтобы украинские спецслужбы запретили певцам пересекать границу.

Александр Серов недоумевает от просьбы украинский властей к Службе безопасности страны. Он считает позицию украинского государства необоснованной. По его словам, он внес лепту в развитие творческого потенциала страны, передает телеканал «360».

«Я лауреат конкурса стран Содружеств на Украине. Сколько я сделал на Украине!» — заявил Серов.

Валерий Сюткин заявил, что ничего не знает о санкции, которую могут ввести по отношению к нему. По его словам, никаких концертов на ближайшее будущее он не планировал, а афиши о его предстоящем выступлении в Киеве — фейк, передает радио Sputnik.

«Меня туда никто не приглашал, у меня никаких договоров ни с кем не подписано, и в моем графике никаких концертов не стоит. Знаете, это как-то странно, … кто-то повесил афишу. А я никуда и не собирался», — сообщил Валерий Сюткин.

Ранее украинский парламентарий Владимир Арьев заявил, что российским артистам нет места на Украине из-за того, что они выступают на территории Крыма. В частности, речь шла о Сюткине и Серове.

По его словам, 40 депутатов Верховной рады поддержали идею обратиться в СБУ, чтобы запретить гастроли российских певцов. Он считает, что спецслужбы должны проявить принципиальность в этом вопросе.