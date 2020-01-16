Донбасс сегодня: ДНР под огнем ВСУ, командование армии «крышует» поставки наркотиков в ООС

Донбасс, 16 января. Иностранные тележурналисты приехали в Луганскую область снимать постановочные обстрелы. Распространение наркотиков в украинских частях курируется военным руководством. Киевские силовики продолжают прятать бронетехнику за спинами мирных граждан. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За минувшие сутки силовики Операции объединенных сил три раза обстреливали территорию ДНР. Огонь велся из боевых машин пехоты, бронетранспортеров и стрелкового оружия. На донецком направлении из станкового автоматического гранатомета выпущено 20 гранат. Обстрелам подверглись поселки Еленовка, Саханка, Каштановое.

В частях ВСУ массово распространяют наркотики

Народной милиции ДНР стала известна информация об активизации борьбы командования ООС за потоки гуманитарной помощи, поставляемой на передовую. Так, экс-командующий силами ООС генерал-лейтенант Сергей Наев предпринимает меры по недопущению волонтеров, неподконтрольных ему, на передовую. На фоне описанных действий разведка ДНР узнала, что сотрудниками СБУ получена оперативная информация о некоей группе украинских волонтеров, распространявших наркотические средства в подразделениях ВСУ, которые дислоцируются на мариупольском направлении.

Наркосбытчики действовали под непосредственным контролем влиятельных должностных лиц из командования ВСУ. О причастности руководства бригад к торговле наркотиками говорит тот факт, что перед проведением запланированной СБУ спецоперации по задержанию преступной группы командир 10-й бригады ВСУ Василий Зубанич направил своих подчиненных избавиться от склада гуманитарной помощи волонтерской организации «Ангелы Тайры». Склад, на котором под видом гуманитарной помощи хранились наркотики, был уничтожен.

В расположении 28-й бригады ВСУ 13 января от передозировки наркотическими средствами скончались двое военнослужащих. Военной службой правопорядка Украины в Селидово был задержан солдат 28-й бригады Курлов В. В., у которого обнаружено и изъято немалое количество наркотических средств в виде амфетамина и марихуаны. Правоохранители задержали обвиняемого вместе с командиром его отделения Симоновым. Как выявлено в ходе следственных мероприятий, Курлов получил наркотики почтой в посылке на имя Симонова.

Во дворах жилых домов стоит украинская бронетехника

Как сообщает пресс-служба оборонного ведомства ЛНР, военнослужащие ВСУ в зоне ООС отбирают автомобили у местных жителей, занимают чужие жилые дома, а во дворах устанавливают военную технику. Беспредел в отношении мирных граждан творят представители 72-й и 93-й бригад ВСУ. Так, в селе Кряковка военнослужащие 93-й бригады ВСУ разместили во дворе занятого дома два бронетранспортера и боевую машину пехоты. В селах Райгородка и Дмитровка сельхозпостройки используются в качестве складов для хранения боеприпасов.

Кроме того, в Золотом-3 вблизи жилых домов бойцы 72-й бригады ВСУ разместили две боевые машины пехоты, а в Золотом-4 — одну БМП и две боевые бронированные машины. Народная милиция ЛНР напоминает, что размещение боевой техники за спинами мирных жителей подвергает их жизнь и имущество опасности.

В зону ООС приехали иностранные журналисты

О приезде в Луганскую область зарубежных корреспондентов рассказали в Народной милиции ЛНР. Так, с целью подготовки постановочных видеосюжетов об обстрелах со стороны ЛНР прибыли журналисты информационных агентств Spiegel, France-Presse, Associated Press.

Вместе с тележурналистами следуют представители 74-го центра информационно-психологических операций ВСУ. Репортажи об обстрелах мест дислокации 72-й и 93-й бригад ВСУ будут готовиться под их чутким руководством.