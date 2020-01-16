Эксперт Орлов рассказал, почему санкции США в отношении РФ и Ирана безрезультатны

Москва, 16 января. Россия давно выработала иммунитет к санкциям США, заявил эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов, комментируя возможный ввод Вашингтоном новых ограничений из-за покупки Ираком отечественных ЗРК С-400.

Эксперт пояснил, что в разных странах отличается отношение к санкциям США. Например, для стран Европы, которые имеют тесные экономические связи со Штатами, ограничения могут быть весьма болезненными, сообщает «ПолитРоссия».

«В этом случае страны, политические режимы, истеблишмент зачастую вынуждены подчиняться давлению и следовать в их фарватере», — отметил Орлов.

Он напомнил, как компания остановила работы по прокладке газопровода в рамках проекта «Северный поток — 2» после вмешательства США.

«Как нам известно, в будущем эта европейская фирма намеревалась реализовать проект в Мексиканском заливе, но им пригрозили, что они могут потерять этот контракт, и они подчинились», — рассказал эксперт.

По словам специалиста, Россия, как и Иран, уже привыкла к многочисленным ограничениям со стороны Вашингтона, поэтому давление США на эти страны не имеет результата.

«У нас нет такой близкой кооперации с Соединенными Штатами. Вашингтон может нам чем-то навредить, но это будет укол, нежели ощутимые последствия», — заявил Орлов.

Он подчеркнул, что санкции в отношении Тегерана действуют уже почти 40 лет.

«За долгий период времени Иран существенным образом развил свою свободу действий: он строит атомные электростанции при участии России, налаживает экономические связи, развивает собственными силами национальную научную программу, причем с нуля», — отметил эксперт.

Орлов уверен, что Россия может помочь Ираку избавиться от американской зависимости.

«Если иракский парламент, который уже проголосовал за вывод американских войск из страны, будет проводить дальнейшую политику по этому направлению, то будет и решен вопрос с закупкой российских ЗРК С-400», — считает он.

По мнению эксперта, Ирак должен бороться за свою независимость и возможность самостоятельно закупать современные системы ПВО.

Напомним, ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства недалеко от аэропорта Багдада иранского генерала Касема Сулеймани, совершенного ВВС США. После этого Тегеран нанес ряд ударов по американским военным объектам в Ираке.

В ответ на агрессию США жители стран Ближнего Востока все чаще выходят на улицу с призывами «янки, гоу хоум!». Вашингтон фактически оккупировал часть территорий региона, при этом отказывается выводить войска. Эксперты полагают, что сделать это их вынудит только серьезное противостояние, которое приведет к человеческим жертвам.