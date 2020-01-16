Большинство клубов РПЛ поддержало расширение премьер-лиги

Москва, 16 января. Гендиректор московского ЦСКА Роман Бабаев заявил, что в ходе общего собрания клубов Российской премьер-лиги было принято решение расширить состав участников чемпионата России по футболу до 18 команд.

В настоящее время в турнире принимают участие 16 команд. По словам гендиректора ЦСКА, в ближайшее время инициатива поступит на рассмотрение в Российского футбольного союз.

«Большинство клубов премьер-лиги поддержало расширение лиги», — пояснил Бабаев.

Он также добавил, что данный шаг требует определенной подготовки, поэтому необходимо провести анализ готовности команд из Футбольной национальной. При этом Бабаев отметил, что он не представляет, каким образом возможна реализация данной инициативы без нарушения спортивного принципа.