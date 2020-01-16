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Фитин заявил, что американцы не собираются уходить из Сирии вопреки заявлениям Трампа

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Фитин заявил, что американцы не собираются уходить из Сирии вопреки заявлениям Трампа

Москва, 16 января. Уход американских военных из Сирии поможет урегулировать конфликт на территории ближневосточной республики. Об этом сказал эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин.

В СМИ появились сообщения, что силы США препятствуют российскому патрулированию в провинции Хасака. Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-майор Юрий Боренков опроверг эту информацию, назвав подобные публикации недостоверными.

Владимир Фитин прокомментировал возможность препятствования российскому патрулированию в Хасаке со стороны военных США, заметив, что подобное развитие сценария в целом маловероятно, так как никакого выигрыша американцам оно не даст.

В разговоре с корреспондентом информационно-аналитического журнала «Слово и Дело» Фитин отметил, что «существуют отлаженные связи между военными двух стран, чтобы исключить какие-то конфликтные ситуации».

«Зачем это американцам делать, ведь они осведомлены между официальными договоренностями между Турцией и Россией о проведении совместного патрулирования. Это лишняя напряженность с российскими военными, которая не нужна», — заметил собеседник издания.

Фитин заявил, что американцы не собираются уходить из Сирии вопреки заявлениям Трампа

По словам Владимира Фитина, в сложившейся в настоящее время ситуации полноценный вывод американцами своих военных из САР маловероятен, несмотря на громкие заявления президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о необходимости уйти с территории Ближнего Востока.

«Наверное, это может позволить снизить эскалацию, но не думаю, что американцы собираются полностью уходить с Ближнего Востока сейчас», — резюмировал эксперт.

Турция в период с 9 по 22 октября прошлого года проводила антитеррористическую операцию под названием «Источник мира» на севере Сирии с целью формирования буферной зоны вдоль границ двух государств и борьбы с курдскими вооруженными бандформированиями и боевиками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1

Российский и турецкий президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в Сочи 22 октября подписали меморандум о приостановке в САР операции Анкары. Российские военные совместно с турецкими продолжат патрулирование в сирийских провинциях Алеппо, Ракка и Хасака в рамках установленных договоренностей.

Провокационные действия американцев на Ближнем Востоке привели к резкому обострению ситуации в регионе. Все чаще слышны призывы «Янки, гоу хоум!» (Yankee go home!). Эксперты сходятся во мнении, что если Соединенные Штаты выведут своих военных с территории Ближнего Востока, то удастся в самые кратчайшие сроки урегулировать кризис в регионе.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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