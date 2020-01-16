Путин не исключил дополнительных поправок в Конституцию РФ

Москва, 16 января. Президент РФ Владимир Путин не исключил появления новых поправок в Конституцию помимо тех, что были озвучены ранее. Об этом в четверг заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, который возглавляет рабочую группу по подготовке поправок в основной закон страны.

«Текстуально оформить те предложения, которые уже сформулированы президентом в послании Федеральному собранию, мы сможем в самое ближайшее время. Но президент не исключил, что могут быть какие-то дополнительные предложения», — пояснил он ТАСС.

Клишас добавил, что задача рабочей группы — оценить все предложения, а также обсудить их — как друг с другом, так и с представителями общественности.

Напомним, что накануне Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, в котором предложил внести изменения в Конституцию. После этого он сформировал рабочую группу, которая должна подготовить все необходимые поправки. Ожидается, что в феврале-марте они поступят на рассмотрение Госдумы, а до 1 мая будут вынесены на всероссийское голосование.