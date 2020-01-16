Сотни марокканских боевиков ИГ хлынули в Ливию из Сирии

Триполи, 16 января. Не менее 260 марокканских боевиков воюют сегодня в Ливии на стороне террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в России). Об этом в четверг сообщил Европейский центр по борьбе с терроризмом.

Отмечается, что около 60 боевиков прежде воевали в сирийской провинции Идлиб. Остальные приехали в Ливию из других районов САР, Ирака, африканской зоны Сахеля и Сахары. Террористы имеют хорошую подготовку и боевой опыт.

«Марокканские компетентные органы осознают проблему и тщательно следят за развитием ситуации в Ливии», — пишет газета «Аль-Ахдас аль-Магрибийя».

По информации издания, службы безопасности Марокко уже усилили контроль над границей.

Ранее сообщалось, что воюющие в Сирии боевики направляются в Ливию и присоединяются к войскам Правительства национального согласия (ПНС). Так называется подконтрольная Западу структура, которая была сформирована в Триполи после свержения Муаммара Каддафи в 2011 году. Сегодня многие сомневаются в легитимности ПНС Ливии, которое не имеет политической самостоятельности и напрямую связано с террористическими группировками.

Весной прошлого года командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар направил войска на Триполи с целью освободить столицу от боевиков.

Ситуация осложняется действиями Турции, которая заявила о планах направить войска в поддержку ПНС Ливии. Это уже не первый раз, когда Анкара грозится вмешаться в военный конфликт. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже анонсировал оказание военной помощи Триполи. Причем для оправдания своих действий он использовал ничем не подтвержденные заявления о якобы присутствующей в Ливии ЧВК «Вагнера».

1 Организация запрещена на территории РФ.