Пилоты посадили вертолет на трассу из-за непогоды в Ханты-Мансийске

Ханты-Мансийск, 16 января. Непогода стала причиной экстренного приземления вертолета на проезжую часть в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Информация о происшествии появилась в СМИ спустя сутки, когда пользователи Сети опубликовали видеозапись инцидента. Ранее предполагалось, что вертолет сел на дорогу якобы из-за нехватки горючего.

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Арго» перевозил на борту 15 пассажиров. Никто не пострадал. Отмечается, что борт направлялся из Куст 36 Гыданского в населенный пункт Коротчаево, передает РИА Новости.

Обстоятельства происшествия уточняются. Эксперты проводят проверку о соблюдении законодательства о безопасности полетов.

Ранее ФАН сообщал, что проверка по факту жесткой посадки вертолета в Дмитровском районе Подмосковья сейчас ведется сотрудниками следственных органов.