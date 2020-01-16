Путин исключил внесение изменений в две первых главы Конституции

Москва, 16 января. Президент РФ Владимир Путин заявил, что первая и вторая главы Конституции РФ останутся неизменными. Об этом глава государства сообщил на встрече с участниками рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

«Ни первая, ни вторая главы не должны быть затронуты», — заявил Путин.

Напомним, первая глава Конституции РФ определяет «Основы конституционного строя», вторая — «Права и свободы человека и гражданина». Президент РФ отметил, что основополагающие моменты Конституции не должны меняться.

Президент РФ Владимир Путин в среду, 15 января, выступил с посланием Федеральному собранию. Глава государства предложил внести ряд изменений в Основной закон страны.

Путин анонсировал голосование, в рамках которого россияне выразят свое мнение относительно окончательного пакета поправок в Конституцию. Все изменения будут приняты только с учетом общественного мнения. Подробнее о главных темах послания президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному собранию — в материале Федерального агентства новостей.

Ранее стало известно, что предлагаемые президентом РФ поправки в Конституцию будут внесены на рассмотрение Госдумы в феврале-марте, а всероссийское голосование пройдет до 1 мая.