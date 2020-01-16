Богданов обсудил с поверенным в делах Ливии в Москве подготовку к конференции в Берлине

Москва, 16 января. Заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с временным поверенным в делах Ливии в Москве Абу Саедом подготовку к берлинской конференции по урегулированию ситуации в африканской стране. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

«В ходе беседы состоялся обмен мнениями о складывающейся ситуации в Ливии и вокруг нее с акцентом на важность успешного проведения 19 января в Берлине Международной конференции по Ливии», ― говорится в сообщении российского ведомства.

В МИД РФ добавили, что встреча состоялась по просьбе ливийской стороны. В ходе встречи стороны подтвердили необходимость скорейшего урегулирования ливийского кризиса с помощью налаживания межливийского диалога под эгидой ООН.

Берлинская конференция по ливийскому урегулированию состоится 19 января, сразу после российско-турецких переговоров в Москве, которые прошли 13 января. В российско-турецких переговорах также приняли участие командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар и глава Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж.

По итогам переговоров не было подписано соглашение: Саррадж отказался встречаться с Хафтаром, а командующий ЛНА взял время, чтобы посоветоваться с представителями племен и ливийского народа, а затем озвучить решение. Турция продолжает оказывать давление на Хафтара, Саррадж настаивает на скорейшем ответе командующего ЛНА.

Несмотря на то, что переговоры в российской столице завершились без подписания соглашения между сторонами ливийского кризиса, многие эксперты уверены в необходимости таких встреч и отметили усилия России, которой удалось организовать такое мероприятие.