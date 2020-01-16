Дед Мороз объяснил аномально теплую зиму в России

Главный новогодний волшебник страны ответил на вопрос, почему зима 2019–2020 годов в России аномально теплая.

Стратегическое партнерство «Северо-Запад», аппарат полномочного представителя президента РФ в СЗФО и правительство Вологодской области продлили зимние каникулы для 34 детей из девяти регионов Северо-Запада России, организовав им поездку в Петербург и на родину Деда Мороза в Великий Устюг. Эти ребята — дети сотрудников МВД и Росгвардии, погибших или получивших тяжелые ранения во время исполнения служебных обязанностей.

Из Петербурга в Великий Устюг ребята прибыли 16 января на поезде и были сильно удивлены тому, что на Русском Севере температура воздуха почти такая же, как на берегах Невы и вместо снега идёт дождь. Во время встречи с главным новогодним волшебником они спросили у Деда Мороза, почему нынешняя зима — экстремально теплая.

«В новогодние праздники у меня столько гостей побывало — с 1 по 10 января примерно 30 тысяч человек! И у них такие сердца горячие, что от этого на улице теплее стало», — ответил Дед Мороз.

Как передает корреспондент Федерального агентства новостей из вотчины Деда Мороза, он призывает радоваться любой погоде и не роптать.