Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий четверга, 16 января.

И. о. главы МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал свои перспективы в новом составе правительства. Лавров ответил на вопрос о своих перспективах в новом кабмине.

Владимир Путин не уйдет на покой после окончания президентского срока, как первый президент США Джордж Вашингтон. Политолог из США сравнил Путина с Вашингтоном.

Послание Путина к Федеральному собранию вызвало тревогу у бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина. Послание Путина вызвало тревогу у экс-главы МИД Украины.

Российская оппозиция вновь доказала, что не способна действовать самостоятельно, без команд и методичек. Оппозиция прошла через пять стадий принятия собственной бесполезности после речи Путина.

Мишустин на встрече с представителями фракции КПРФ высказался о пенсионной реформе. Мишустин оценил возможность отмены изменений в пенсионном законодательстве РФ.

По словам Вильфанда, снег все еще может выпасть, однако метеоролог подчеркнул, что еще рано давать точные прогнозы. Вильфанд заявил, что в феврале Россию ждет похолодание.

Члены фракции «Единая Россия» единогласно поддержали кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра России. «Единая Россия» единогласно поддержала кандидатуру Мишустина на пост премьера.

Тина Канделаки считает, что представители оппозиции смогут получать любые должности и менять обстановку в стране. Канделаки: Реализация предложений Путина позволит вырастить конкурентоспособных политиков.

Елизавета Осетинская отказалась отвечать на неудобные вопросы относительно ее интернет-издания The Bell. Угроза для The Bell стать иноагентом вынудила Осетинскую юлить на Гайдаровском форуме.

Лех Валенса рассказал, приедет ли в Москву, если получит соответствующее приглашение от Владимира Путина. Экс-президент Польши Валенса выразил готовность приехать на парад Победы в Москву.