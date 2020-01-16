Коротченко заявил, что США боятся международного суда за убийство Сулеймани

Москва, 16 января. Решение Международного уголовного суда отказаться от расследования убийства командующего спецподразделением Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани свидетельствует об ангажированности данного органа. Об этом заявил военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Ранее стало известно, что Международный уголовный суд (МУС) отказался расследовать дело о гибели Касема Сулеймани, который был убит американскими военными. В МУС заявили, что суд не обладает юрисдикцией для расследования данного преступления.

Коротченко отметил, что решение МУС свидетельствует о его ангажированности. Международный суд встал на сторону Вашингтона, который нарушил нормы международного права, инициировав убийство Сулеймани.

«В данном случае очевидно, что Международный уголовный суд не свободен в принятии решения и является инструментом Запада. Он под контролем, и на него оказывается давление Соединенными Штатами», — пояснил эксперт.

Он также добавил, что убийство Сулеймани является преступлением, ответственность за которое несет президент США Дональд Трамп. Однако МУС отказывается предпринимать меры, что свидетельствует о политизированности данного решения, передает iReactor.

«Мы видим, что, к сожалению, что мир проходит мимо таких вопиющих случаев. Это политизированное абсолютно решение, которое показывает, что Международный уголовный суд — это есть, прежде всего, политический инструмент, действующий в интересах США, — подчеркнул Коротченко.

Напомним, 3 января американские военные нанесли ракетный удар в районе аэропорта Багдада, в результате которого был убит командующий спецподразделением Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани. Убийство иранского генерала стало причиной обострения ситуации на Ближнем Востоке. 8 января Вооруженные силы Ирана нанесли ракетные удары по двум военным базам США на территории Ирака. Удар стал ответом Ирана на убийство Касема Сулеймани.