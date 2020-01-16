Новый премьер РФ Мишустин рассказал, как будет построена работа правительства

Новый политический год в России начинается нескучно: послание президента Федеральному собранию, после которого действующее правительство подает в отставку, а уже на следующий день в Госдуме обсуждается кандидатура нового премьер-министра. Бывший глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин 16 января утвержден на должность председателя правительства РФ. Как проходило голосование и обсуждение в нижней палате парламента — в материале Федерального агентства новостей.

Процедура «дачи согласия президенту РФ для назначения на должность председателя правительства» — традиционная для системы государственной власти России. Впрочем, если страна примет поправки в конституцию, предложенные президентом на вчерашнем послании Федеральному собранию, то Госдума будет утверждать не только кандидатов на должность премьер-министра, но и всех остальных членов кабинета министров. В четверг, 16 января, на заседании нижней палаты парламента голосовали за экс-руководителя ФНС Михаила Мишустина.

Как пошутили в зале, Мишустин к этому времени практически второй день «жил» в Госдуме — он приехал к парламентариям сразу после рабочей встречи с президентом и продолжил общение с лидерами фракций утром 16 января. Все партии заранее объявили о желании большинством поддержать кандидата на пост премьера, за исключением КПРФ — Геннадий Зюганов сразу пообещал всем составом воздержаться от оценки.

Кандидатуру Мишустина депутатам представил полпред президента России в Государственной думе Гарри Минх, но в неожиданной форме.

«Прошу дать согласие на назначение Мишустина на должность председателя Госдумы», — почему-то произнес он.

После короткой оторопи зал засмеялся, а Вячеслав Володин отшутился — мол, мы сами согласились сидеть в таком душном зале и находимся здесь уже слишком долго. Минх добавил, что кандидатура Мишустина соответствует тем требованиям и критериям, которые закреплены законом о правительстве РФ.

«Кроме того, он доктор экономических наук, человек, который по своему образованию привык на все проблемы смотреть системно, — отметил Минх. — В системе власти он работает с августа 1998 года».

Михаил Мишустин в Госдуме бывал нередко, на трибуне с приветственным словом держался спокойно и звучал вполне уверенно.

«Президент задал высокий темп работы, огласив послание на первой рабочей неделе 2020 года, — новый премьер начал со вчерашних событий, которые изменили его статус. — Задачи придают национальным проектам еще более глубокий смысл и связывают их в единую масштабную системную программу. Послание надо воспринимать как программу социальной справедливости, основанную на наших традиционных ценностях, обращенную к людям. На первом месте — забота о семье».

Дальше Мишустин продублировал все основные тезисы речи президента из послания Федеральному собранию по помощи молодым семьям, организации горячего питания в школах и новых мест в садиках и школах, пересмотру оплаты труда медработников. Объяснил также, почему буксуют национальные проекты (по мнению нового премьера, из-за излишней бюрократизации, недостаточной связи с удачными примерами регионов).

Главное, чего ждали от Мишустина, — объяснение задач будущего нового правительства.

«Хочу вас заверить, что все члены правительства будут нести персональную ответственность за достижение национальных целей развития, — заверил он. — Правительство должно чувствовать, что с него всегда будет спрос, открытая критика приветствуется».

Мишустин добавил, что майские указы Путина обязательны к исполнению и новое правительство будет ими заниматься. Он пообещал вернуть утраченное доверие между властью и бизнесом; форсировать работу кабмина по нацпроектам; улучшить инвестиционный климат в стране и выстроить четкую систему взаимодействия с регионами.

«Если вы поддержите мою кандидатуру, я буду ориентировать новый состав правительства Российской Федерации на тесное партнерство с депутатами Государственной думы, фракциями, Советом Федерации», — слегка прорекламировал себя Мишустин.

Вячеслав Володин в ответ попросил принять во внимание при формировании нового кабинета министров критику некоторых профильных министерств, которая звучала в Госдуме на встрече с лидерами фракций. Кроме того, он попросил сохранить в новом правительстве эффективных руководителей из прежнего состава. Ни одну из кандидатур в новое правительство или «на выбывание» во время обсуждения, впрочем, не назвали.

После краткой сессии ответов на вопросы Мишустина по очереди оценили лидеры фракций. Зюганов был принципиален и заявил, что КПРФ не может поддержать его кандидатуру — «в силу того, что вы не заявили, кто будет в составе нового кабмина, что будет в приоритете работы». Но пообещал, что и против голосовать коммунисты не станут, а будут «способствовать тому, чтобы обещания реализовались на практике».

Глава ЛДПР Владимир Жириновский в своей манере «прошелся» по нынешнему составу правительства, подсчитал, что в среднем в России премьер «держится» два года, и надавал полезных советов без пяти минут премьеру.

Голосование состоялось после выступления представителей фракций. Партии ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Единая Россия» в большинстве поддержали Мишустина; депутаты КПРФ, как и обещал ее лидер Геннадий Зюганов, от голосования воздержались. Итоговое соотношение голосов: 383 депутата «за», 41 воздержался, ни одного против.

Михаил Мишустин пообещал быть на связи с Госдумой и периодически сверять курс правительства с деятельностью нижней палаты парламента. По поводу будущей команды ответил уклончиво.

«Я думаю, что такое понимание возникнет в ближайшие дни. Конечно, мы консультировались сегодня со всеми фракциями, с Вячеславом Викторовичем. И я думаю, как только мы определимся с основными элементами нашей работы, обязательно об этом расскажем», — заявил он сразу после голосования.

Добавим, что до формирования нового правительства члены нынешнего состава, включая премьера и министров ведомств, остаются в статусе исполняющих обязанности.

Традиционный отчет правительства депутатам Госдумы Михаил Мишустин представит уже в апреле, и парламентарии смогут сравнить результаты с сегодняшними заявлениями и обещаниями.